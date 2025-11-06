Central Termoeléctrica Trinitaria vuelve a operar con su potencia total para reforzar el sistema eléctrico nacional.

La Central Termoeléctrica Trinitaria recuperó su capacidad nominal de 133 megavatios (MW) tras un completo mantenimiento mayor realizado por el Ministerio de Ambiente y Energía junto a CELEC EP.

Con una inversión de 18,1 millones de dólares, la intervención permitió recuperar 50 MW adicionales que se integran al Sistema Eléctrico Nacional. Antes de esta rehabilitación, la central solo operaba con 85 MW debido a restricciones técnicas.

Fortalecimiento del suministro eléctrico para más de 450.000 hogares

Con el mantenimiento, la Central Termoeléctrica Trinitaria suministrará energía a más de 450.000 hogares ecuatorianos, lo que refuerza la confiabilidad del suministro eléctrico y la estabilidad del sistema nacional. Además, la repotenciación garantiza una mayor eficiencia energética y reduce el riesgo de interrupciones, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

Los trabajos incluyeron la reparación integral de la caldera, elemento clave en la generación de vapor, junto con la modernización de los sistemas de control y pruebas bajo estándares internacionales, impulsando así la tecnología energética nacional.

Entre las principales labores destacan el reemplazo de tubos, el mantenimiento estructural, la modernización del Sistema de Control Distribuido de Turbina (DCS) y la instalación de una nueva bomba de alimentación de caldera. Estas acciones optimizan la eficiencia operativa y prolongan la vida útil de la planta.

Asimismo, se realizó el soplado de la caldera con vapor de agua, técnica especializada que garantiza la integridad de los tubos internos y asegura el cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana, reforzando el compromiso con la sostenibilidad.

Central Termoeléctrica Trinitaria: estabilidad energética nacional

Por otro lado, la Corporación Eléctrica del Ecuador informó que los trabajos en la Central Termoeléctrica Trinitaria comenzaron el 28 de mayo de 2025 e involucraron a técnicos de CELEC EP Electroguayas y proveedores especializados, quienes aportaron su experiencia y generaron empleos temporales locales. El proyecto energético también fomentó la participación comunitaria en la zona de influencia.

Con la puesta en marcha de la Central Trinitaria, el país fortalece su infraestructura eléctrica, cumpliendo con las disposiciones del Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico nacional para enfrentar la creciente demanda energética.