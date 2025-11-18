César Espínola vs Duman Herrera: duelo de goleadores en las semifinales del ascenso

Liga de Portoviejo y Aampetra disputarán la semifinal del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025. El partido de ida es este domingo 23 de noviembre a las 11h00 en el estadio General Rumiñahui de Sangolquí y vuelta el sábado 30 de noviembre a las 15h00 en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. El ganador de la serie avanzará a la final y obtendrá cupo directo a la LigaPro Serie B 2026.

Los goleadores que marcan la diferencia

El paraguayo César Espínola, de 37 años, es el máximo artillero de Liga de Portoviejo con 14 goles en la temporada 2025. En el torneo provincial de Manabí anotó 12 tantos (tercer lugar del equipo) y sumó 2 más en la fase nacional: uno ante Loja City (32avos) y otro ante Guaranda FC (cuartos de final, partido de ida). Espínola cumple su segunda temporada consecutiva con el club manabita.

Por Aampetra, el colombiano Duman Herrera, de 30 años, lidera con 20 goles: 13 en el torneo provincial de Pichincha (subcampeón) y 7 en los play-offs nacionales. En fase nacional marcó 3 goles a Liga Deportiva Universitaria de El Carmen, y no anotó en cuartos de final ante Aviced FC, donde fue suplente en la ida y titular en la vuelta.

Trayectoria reciente de ambos clubes

Liga de Portoviejo alcanzó semifinales en 2024, pero cayó ante 22 de Julio por penales 5-3 tras empatar 0-0 en los 180 minutos. Esta es la segunda semifinal consecutiva para el equipo dirigido por Raúl Duarte, quien mantiene la confianza a Espínola y es un referente ofensivo.

Aampetra, por su parte, llegó a semifinales en 2020 y fue eliminado por Guayaquil Sport (hoy Búhos UC). El cuadro pichinchano, bajo la conducción de Luis Naranjo, regresó a esta instancia cinco años después y cuenta con Herrera como pieza clave desde las temporadas 2021-2022, 2023 y 2025.

Historial entre sí y formato de la serie

Liga de Portoviejo y Aampetra nunca se enfrentaron en fases nacionales previas. El reglamento de la FEF establece que no rige la regla del gol de visitante: en caso de empate en el global, la serie se definirá directamente desde el punto penal en el estadio Reales Tamarindos el 30 de noviembre.

Ambos goleadores estarán disponibles para el partido de ida. Raúl Duarte tendrá a disposición a Espínola, mientras Luis Naranjo ratificaría a Herrera en el once inicial tras su buen rendimiento en play-offs.

Contexto del ascenso a Serie B

El campeón y subcampeón del Nacional de Segunda Categoría obtienen ascenso directo a la LigaPro Serie B 2026. La otra semifinal la disputan Mineros y Cuenca Juniors. Los cuatro semifinalistas representan a Manabí, Pichincha, Bolívar y Azuay.

Los play offs nacionales se iniciaron con 64 clubes, de los cuales 60 ya quedaron eliminados, tras jugar las fases de 32avos, 16avos, octavos y cuartos.

Datos clave de los protagonistas