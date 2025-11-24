Champions League 2025/26: horarios, claves y choques imperdibles de la jornada 5 de este martes 25 de noviembre

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 entra en una zona crítica con la disputa de nueve partidos este martes. La tabla de 36 equipos empieza a tomar forma y cada punto influye en el acceso directo a octavos o en la pelea por los playoffs del noveno al vigesimocuarto puesto.

En esta jornada está marcada por cruces entre equipos con urgencias dispares. El calendario incluye dos encuentros tempranos y siete duelos en el tramo estelar de la tarde.

Champions League: partidos y horarios de la jornada 5

12:45 – Ajax vs. Benfica

12:45 – Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise

15:00 – Chelsea vs. FC Barcelona

15:00 – Manchester City vs. Bayer Leverkusen

15:00 – Bodø/Glimt vs. Juventus

15:00 – Borussia Dortmund vs. Villarreal

15:00 – Marseille vs. Newcastle United

15:00 – Slavia Prague vs. Athletic Club

15:00 – Napoli vs. FK Qarabağ

Ajax y Benfica abren la jornada de Champions con un duelo cargado de necesidad. Ambos siguen sin sumar puntos y juegan una oportunidad clave para evitar el fondo de la clasificación. Los neerlandeses buscan ajustarse en defensa tras recibir goles en todos sus partidos previos. Benfica, por su parte, intenta mejorar su producción ofensiva.

Galatasaray recibe al sorprendente Union Saint-Gilloise del ecuatoriano Kevin Rodríguez. Los turcos dependen de su fortaleza en casa para escalar posiciones. El cuadro belga, en cambio, llega con resultados competitivos ante rivales de mayor inversión y se siente cómodo en partidos intensos.

A las 15:00 aparece uno de los choques más atractivos: Chelsea vs. FC Barcelona. Ambos clubes tienen registros similares y apuntan al top 8 para asegurar su clasificación directa a los octavos. Stamford Bridge promete un ambiente eléctrico con un Moisés Caicedo liderando la media ‘Blue’. Chelsea quiere imponer su ritmo físico, mientras Barcelona se apoya en el desequilibrio de su ataque.

Más encuentros a seguir

Otro partido de alto voltaje en esta jornada de Champions se juega en Manchester. Los citizens enfrentan al Bayer Leverkusen, animador de la Bundesliga y un equipo que incomoda siempre en Europa. El choque ofrece una mezcla de presión alta, posesión y verticalidad.

En Noruega, Bodø/Glimt recibe a la Juventus. El club italiano viaja al Ártico en busca de puntos vitales en este partido. Juventus mantiene una defensa estable, mientras Bodø/Glimt se siente fuerte en su estadio, especialmente con el clima frío de noviembre.

Dortmund vs. Villarreal es otro cruce clave. Los alemanes quieren aprovechar su intensidad en el Signal Iduna Park. El submarino amarillo, competitivo en Europa, busca mantenerse fuera de la zona de playoffs de Champions League.

El Marseille vs. Newcastle promete fricción en el Vélodrome. Los franceses han sido sólidos en casa. Por su parte, Newcastle quiere seguir consolidándose en competiciones europeas tras su reciente impulso económico y deportivo. Slavia Prague enfrenta a un Athletic Club directo y físico. Será un duelo de estilos contrastados. Y en Italia, el Napoli busca una victoria clara ante FK Qarabağ.

Con cuatro fechas más por delante, cada resultado pesa más en esta innovadora fase de liga de Champions League.