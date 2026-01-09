ChatGPT Salud: OpenAI lanza herramienta que conecta historiales médicos y apps de bienestar

ChatGPT Salud inaugura una nueva etapa en el uso de inteligencia artificial aplicada a la información sanitaria, al integrar historiales médicos y datos de bienestar dentro de la plataforma ChatGPT.

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una sección especializada que permite centralizar registros clínicos y métricas personales para ofrecer respuestas contextualizadas. La herramienta actúa como apoyo informativo y no reemplaza la atención de profesionales de la salud.

¿Qué es ChatGPT Salud y cómo funciona?

ChatGPT Salud opera como una pestaña independiente dentro de la interfaz de ChatGPT, accesible desde el menú lateral. Los usuarios conectan datos médicos y de bienestar mediante socios tecnológicos y aplicaciones compatibles.

La función permite enlazar registros médicos electrónicos a través de b.well en Estados Unidos, además de aplicaciones como Apple Health, Function, MyFitnessPal y WeightWatchers. El sistema también procesa información cargada manualmente, incluidos PDF de análisis clínicos y fotografías.

OpenAI mantiene aisladas las conversaciones, archivos y memorias de salud del resto de ChatGPT y confirma que no utiliza estos datos para entrenar modelos de inteligencia artificial. La plataforma incorpora encriptación adicional y opciones para eliminar información almacenada.

ChatGPT Salud integra datos clínicos y métricas personales

Entre sus principales funciones, ChatGPT Salud conecta resultados de laboratorio, historiales clínicos y resúmenes de consultas médicas, lo que facilita la lectura y comprensión de información compleja.

La integración con Apple Health permite analizar métricas de movimiento, sueño y actividad física. Function aporta datos de laboratorio y nutrición, mientras MyFitnessPal registra macronutrientes y WeightWatchers ofrece soporte vinculado a medicamentos GLP-1.

Otras aplicaciones compatibles incluyen AllTrails, Instacart y Peloton, lo que amplía el análisis de hábitos diarios. Los usuarios pueden solicitar resúmenes de exámenes sanguíneos, preparar preguntas para consultas médicas y visualizar tendencias de salud, como la evolución de la presión arterial.

Privacidad, beneficios y límites de la nueva herramienta

ChatGPT Salud centraliza información dispersa en múltiples portales médicos y aplicaciones, lo que facilita el acceso a resúmenes claros, tablas comparativas y planes de seguimiento personalizados.

OpenAI desarrolló la función con el apoyo de más de 260 médicos de 60 países, quienes revisaron 600.000 respuestas para garantizar precisión y derivación adecuada. La herramienta aclara de forma explícita que no diagnostica ni trata condiciones médicas.

La privacidad constituye un eje central del sistema, con autenticación multifactor, separación estricta de datos y ausencia de retención para entrenamiento de IA. OpenAI confirmó que ChatGPT Salud ya está disponible en web e iOS, con planes de expansión y nuevas integraciones.