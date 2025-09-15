Chelsea busca blindar a Moisés Caicedo con un nuevo contrato; el ecuatoriano quedó en el 11 ideal

El Chelsea quiere asegurar el futuro de Moisés Caicedo y blindar al mediocampista ecuatoriano con una mejora contractual. El club londinense, que pagó una cifra récord para ficharlo desde Brighton, considera que la inversión fue acertada y planea premiar su desempeño con un contrato más sólido y un salario superior. La información fue confirmada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien adelantó que los Blues trabajan en la extensión de su vínculo con el jugador. Actualmente, Caicedo tiene contrato hasta 2031, pero la directiva busca reforzar su compromiso con el proyecto a largo plazo.

“Chelsea cree que Caicedo da ejemplo a los jugadores jóvenes, porque es muy profesional, muy serio y actúa siempre a gran nivel. Por eso quieren extender su contrato; también tiene un salario alto que podría crecer. Caicedo será una gran parte en el plan del club”, señaló Romano en el podcast Here We Go. El periodista italiano agregó que el club está convencido de la calidad del tricolor: “Caicedo es fantástico. Está mostrando su calidad en cada juego, por lo que Chelsea está muy contento con él. Invirtieron mucho y les gusta su liderazgo, su habilidad y su conducta”.

Moi Caicedo solo marca goles espectaculares. 🇪🇨 🔵pic.twitter.com/ccTaWuQqfz — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) September 15, 2025

Reconocimiento a Caicedo en la Premier League

El buen presente de Caicedo también se refleja en los reconocimientos individuales. En la jornada 4 de la Premier League, el histórico Alan Shearer lo incluyó en el once ideal de la fecha. El mediocampista brilló en el empate 2-2 ante Brentford con un golazo desde larga distancia y una actuación destacada en el mediocampo.

“Marcó un golazo y estuvo en el centro de todo lo que el Chelsea hizo bien”, resaltó Shearer, máximo goleador histórico de la Premier League.

¡El Chelsea vuelve a la acción en #UCL esta semana! 🏆 pic.twitter.com/fx7sMTwlL2 — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) September 15, 2025

La elección de Shearer dejó una alegría y una desilusión para los ecuatorianos en Inglaterra. Mientras Caicedo fue reconocido por su rendimiento, Piero Hincapié quedó relegado al banco de suplentes en el Arsenal. El central tricolor no ingresó en la goleada sobre Nottingham Forest, ya que el técnico prefirió a Cristhian Mosquera como reemplazo de William Saliba.

Con este panorama, Moisés Caicedo se consolida como una de las figuras más influyentes del Chelsea y del fútbol ecuatoriano en Europa. Su posible renovación contractual sería un nuevo paso en la confianza que el club deposita en él y en su papel protagónico en la Premier League. Caicedo, quien seguramente se perdería el partido inicial de Ecuador en el Mundial 2026 ha empezado esta temporada en un alto nivel.