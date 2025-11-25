Chelsea con Caicedo derrota 3-0 a Barcelona en Stamford Bridge y suma 10 puntos en Champions League

Chelsea superó 3-0 al Barcelona este martes en el Stamford Bridge, por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, con goles de Estevao (dos) y Liam Delap.

El ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular y jugó los 90 minutos, contribuyendo en la presión media. El Barcelona terminó con 10 jugadores por la expulsión de Ronald Araujo al minuto 44.

Primer tiempo intenso con goles anulados y expulsión

El encuentro comenzó con dominio dominio local. Al minuto 4, el Chelsea vio anulado un gol de Enzo Fernández por mano de Wesley Fofana en el control previo. Barcelona respondió con una ocasión clara al minuto 6, cuando Ferran Torres falló un disparo a puerta vacía tras error en la salida del Chelsea. Sin embargo, el equipo local respondió con presión alta, forzando pelotazos del Barça.

El argentino, Fernández marcó otra vez, pero de nuevo su tanto fue invalidado al 22′ por fuera de juego de Trevoh Chalobah. Al 24′, Pedro Neto remató alto en una contra.

Al 27′, Alejandro Balde salvó en la línea un remate de Fernández tras centro de Alejandro Garnacho. Inmediatamente, al 27′, Estevao abrió el marcador con un tacón en un centro raso de Marc Cucurella, que Jules Koundé desvió a su portería. El VAR confirmó el gol, destacando errores defensivos del Barça.Koundé acumula tres autogoles en 158 partidos con el Barcelona desde 2022/23, el mayor registro en ese período.

Dominio del Chelsea y segunda anotación

Al 30′, Reece James probó desde la frontal, pero Joan García atajó. Lewandowski intervino al 34′ para detener un ataque de Caicedo. Sin embargo, al 44′, Araujo vio la segunda amarilla por falta sobre Cucurella, dejando al Barcelona con 10 jugadores para la segunda parte. Esta es la quinta expulsión de Araujo con el Barça, la segunda en Champions (la anterior ante PSG en cuartos).

Segundo tiempo: doblete de Estevao y gol de Delap

En la reanudación, al 49′, el Chelsea controló la posesión. Un gol de Andrey Santos fue anulado al 51′ por fuera de juego. Al 55′, Estevao amplió la ventaja con un disparo potente tras error de Frenkie de Jong en la salida, superando a Pau Cubarsí y Balde; imposible para García.

Caicedo robó balones clave, como al 60′ ante Fermín. Al 73′, un gol de Delap fue inicialmente anulado por fuera de juego de Fernández, pero el VAR lo validó al 74′, confirmando el 3-0.

Al 81′, Robert Sánchez atajó un disparo de Raphinha. El Chelsea mantuvo la intensidad, sellando la victoria.

Actuación de Caicedo

Caicedo, de 23 años, disputó los 90 minutos, destacando en recuperaciones y presión. Formado en Independiente del Valle, es titular habitual en el Chelsea desde 2023. Su trabajo en el medio fue clave para los robos que generaron transiciones rápidas.

En la Champions League 2025-26, con formato de liga de 36 equipos, el Chelsea suma 10 puntos y se posiciona en el quinto lugar, zona de clasificación directa a los octavos de final. El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se quedó con siete unidades.

Este resultado complica las aspiraciones culés, que dependen de victorias en las tres jornadas restantes. El Chelsea, bajo Enzo Maresca, consolida su solidez defensiva en casa. El martes 9 de diciembre, Chelsea visita al Atalanta en el New Balance Arena, y Barcelona recibe a Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou. Ambos choques están programados para las 15h00.