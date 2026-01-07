Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham con goles de Jiménez y Wilson tras expulsión de Cucurella

El Fulham FC derrotó por 2-1 al Chelsea FC el 7 de enero de 2026 en el Craven Cottage de Londres, por la jornada 21 de la Premier League 2025/2026 , con el ecuatoriano Moisés Caicedo como titular en los Blues, que jugaron con diez jugadores desde el minuto 22 tras la expulsión de Marc Cucurella.

Primera parte condicionada por la expulsión

El partido inició con dominio inicial de Chelsea, que generó peligro con corners de Enzo Fernández. Uno de ellos casi resultó en gol olímpico, rechazado por Bernd Leno. Posteriormente, Moisés Caicedo probó tras rebote, pero fue bloqueado. En el minuto 22 , Marc Cucurella fue expulsado por roja directa al derribar a Harry Wilson en una ocasión manifiesta de gol.

El Fulham tomó el control, aunque un gol de Wilson fue anulado por VAR por offside milimétrico.

Goles en la segunda mitad

En el minuto 55 , Raúl Jiménez abrió el marcador con un cabezazo potente tras centro. Chelsea reaccionó y empató en el 71′ , cuando Liam Delap empujó un rebote tras desvío en un centro de Pedro Neto.

El Fulham recuperó la ventaja en el minuto 81 , con Harry Wilson enganchando en el área y definiendo al palo contrario.

Nuevo entrenador del Chelsea

El nuevo entrenador entrante de Chelsea, Liam Rosenior , observó el partido desde las gradas. Chelsea extendió a cinco partidos su racha sin victorias en Premier League, tras el reciente cambio de técnico con la salida de Enzo Maresca.

El equipo se mantiene en posiciones fuera de puestos europeos. Fulham, por su parte, capitalizó la superioridad numérica. Moisés Caicedo disputó los 90 minutos completos en el mediocampo.

El portero Robert Sánchez (o Joan García en algunas referencias) no pudo evitar los goles. El partido contó con intervenciones clave del VAR y atajadas de Leno.