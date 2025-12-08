Chelsea enfrenta a Atalanta en la jornada 6 de la Champions League 2025-26 con Moisés Caicedo de regreso

El Chelsea FC, liderado por el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, se enfrentará al Atalanta este martes 9 de diciembre de 2025 a las 15h00 (hora de Ecuador) en el Stadio New Balance Arena de Bergamo, Italia. El choque corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, con el fin de sumar puntos clave para avanzar directamente a octavos de final.

Igualados en puntos

Ambos equipos llegan empatados con 10 puntos tras cinco jornadas, pero Chelsea ocupa el séptimo lugar gracias a una mejor diferencia de goles (+6 vs. 0 de Atalanta), que se ubica en el décimopuesto. Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, buscan su segunda victoria consecutiva en la competición europea tras el 3-0 ante el FC Barcelona en la fecha 5, con goles de Estevao Willian, Liam Delap y un autogol de Jules Koundé. Ese triunfo incluyó la expulsión de Ronald Araujo en el minuto 12, facilitando el dominio londinense.

En la Premier League, Chelsea acumula tres partidos sin ganar, el más reciente un empate 0-0 de visitante ante Bournemouth el 6 de diciembre. En la Champions, su campaña ha sido irregular: una derrota inicial, un empate y tres victorias, con 12 goles a favor y 6 en contra. Atalanta, bajo Raffaele Palladino, ha ganado sus últimos dos encuentros europeos: 1-0 ante Olympique de Marsella (gol de Ademola Lookman en el 89′) y 3-0 de visitante ante Eintracht Frankfurt. Previo a eso, registran una derrota, un empate y dos victorias, con 6 goles a favor y 5 en contra.

El regreso de Moisés Caicedo, suspendido en la liga inglesa pero disponible para la Champions, fortalece el mediocampo blue. El ecuatoriano de 23 años, clave en la recuperación de balones, apunta a titularidad junto a Enzo Fernández. Sin embargo, Chelsea no contará con Liam Delap, lesionado en el hombro durante el fin de semana ante Bournemouth, con una ausencia de 6 a 8 semanas. Otros ausentes incluyen a Roméo Lavia y Levi Colwill por lesiones, y jugadores como Raheem Sterling por restricciones de elegibilidad en Champions.

Alineaciones probables

Atalanta formará en un 3-4-2-1: Marco Carnesecchi en portería; Isak Hien, Odilon Kossounou, Berat Djimsiti en defensa; Raoul Bellanova, Éderson, Mario Pašalić, Nicola Zalewski en mediocampo; Charles De Ketelaere y Ademola Lookman detrás de Gianluca Scamacca. Los italianos, 12º en Serie A, han mantenido tres porterías a cero consecutivas en Champions y solo han perdido dos de 19 partidos europeos en casa.

Para Chelsea, en 4-2-3-1: Robert Sánchez bajo los palos; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto atrás; Moisés Caicedo y Enzo Fernández en el doble pivote; Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao Willian en ataque, con João Pedro como referencia ofensiva. Cole Palmer, recuperado de molestias, podría empezar desde el banquillo por precaución. Los Blues han ganado 13 de sus últimos 15 partidos en fases de grupos de competiciones europeas.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Atalanta y Chelsea en competiciones UEFA. Atalanta ha ganado solo uno de siete duelos ante equipos ingleses en Champions (derrotas ante Manchester United y Liverpool, entre otros). Chelsea, por su parte, es invicto en Champions desde la jornada 1 (derrota ante Real Madrid) y busca romper una racha de cuatro partidos sin ganar de visitante en la competición, la peor desde 2012.

Champions League 2025-2026

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, expandida a 36 equipos, clasifica directamente a octavos a los ocho primeros al final de las ocho jornadas. Chelsea, con un 89,3% de precisión en pases (récord del club en la competición), depende de este duelo para escalar posiciones antes de enfrentar a Pafos y Napoli. Atalanta, con seis de sus ocho goles en Champions esta temporada en la segunda mitad, apuesta por su solidez defensiva: ocho porterías a cero en 15 partidos europeos desde 2024.

El partido, transmitido por plataformas como UEFA.tv y canales locales, se juega en el Stadio New Balance Arena, con capacidad para 21.300 espectadores, y arbitraje aún por confirmar. Un triunfo de Chelsea los impulsaría al top 5, mientras que Atalanta necesita los tres puntos para entrar en el top 8. En Serie A, Atalanta cayó 3-1 ante Hellas Verona el 6 de diciembre, rompiendo una racha de tres victorias.

La cita en Bergamo representa una prueba de madurez para el joven Chelsea (promedio de edad 24 años), con Caicedo como ancla en el mediocampo. Atalanta, sin Mitchel Bakker (ligamento cruzado) y Davide Zappacosta (gripe), priorizará transiciones rápidas con Lookman y Scamacca, autor de un penal en su último partido liguero.