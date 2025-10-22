COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Chelsea vapulea al Ajax en la jornada 3 de Champions League con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo

El volante tricolor marcó a los 27 minutos tras un remate desde fuera del área, para el 2-0 transitorio. Caicedo estuvo en la cancha hasta el minuto 50.
Chelsea vapulea al Ajax en la jornada 3 de Champions League con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo
Caicedo marcó a los 27 minutos y estuvo en cancha hasta los 50 minutos. Foto: X Chelsea en Español.
Chelsea vapulea al Ajax en la jornada 3 de Champions League con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo
Caicedo marcó a los 27 minutos y estuvo en cancha hasta los 50 minutos. Foto: X Chelsea en Español.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En una exhibición de fútbol arrollador y con gol del ecuatoriano Moisés Caicedo, el Chelsea FC aplastó al Ajax por 5-1 en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26. El encuentro, disputado en un Stamford Bridge vibrante bajo una ligera lluvia otoñal, consolidó a los ‘Blues’ como contendientes serios en el torneo, mientras que los neerlandeses sufrieron su tercera derrota consecutiva en Europa, agravando su crisis continental.

El partido comenzó con un Chelsea ambicioso, dirigido por Enzo Maresca, quien optó por una alineación mixta para rotar jugadores ante un calendario exigente. Los de Caicedo no tardaron en imponer su dominio. Al minuto 18, Marc Guiu abrió el marcador con un disparo rasante desde fuera del área, tras una recuperación alta de Caicedo.

Luego de eso, los de Maresca seguían insistiendo en el arco contrario hasta que un balón recayó en los pies de ‘Moi’ Caicedo y marcó el 2-0 transitorio.

Primer gol de Caicedo con Chelsea en Champions League

Caicedo abrió su cuenta en Champions tras un potente disparo desde afuera del área a los 27 minutos, que se desvió en Josip Sutalo, defensa del Ajax, dejando sin reacción al arquero Remko Pasveer.

Este gol convierte a ‘Niño Moi’ en el octavo futbolista ecuatoriano en marcar en esta máxima competición europea y marcar un hito en su trayectoria a pesar de no ser su función principal anotar goles. El joven talento de 23 años suma ya cuatro tantos en la presente temporada con el equipo inglés.

El volante tricolor que ya suma tantos en la Conference League y Champions League jugó 50 minutos tras ser reemplazado por Josh Acheampong. Cabe destacar que Caicedo venía con molestias físicas por lo que el entrenador no le dio muchos minutos.

La reacción del Ajax

El Ajax, desorganizado, apenas generaba peligro, y al 33′, Wout Weghorst puso la del descuento por la vía del penal. Aquello ponía las cosas en un 2-1 temporal. Los ‘Blues’ no quisieron dejar pasar sus oportunidades y siguieron insistiendo hasta que en una de tantas jugadas dentro del área de los neerlandeses se generó un penal. El argentino Enzo Fernández cambió esa jugada por gol a los 45 minutos del primer tiempo y empezaba a gestarse la goleada (3-1).

Pero la cosa no terminó ahí. En esta primera mitad el Chelsea casi que liquidaría el asunto tras su insistencia en el campo de Ajax. Nuevamente la impotencia de la zaga de los ‘Blanco y Rojo’ llevaron a crear un nuevo penal para el beneficio de los ‘Blues’. Esta vez fue el brasileño Estevao Willian el que sumaría al marcador tras vencer al portero Remko Pasveer y sellar el 4-1 para el descanso.

El quinto gol llegó al 76′ courtesy de Tyrique George, el joven de 19 años que entró desde el banquillo y marcó en su primer toque, un remate de volea tras un centro de Cucurella.

Estadística suprema de los ‘Blues’

Chelsea controló el 68% de la posesión, completó el 92% de sus pases y disparó 18 veces al arco, contra solo 5 del Ajax. Este triunfo coloca a los de Moisés Caicedo en la posición 11 de la fase de liga de la Champions League.

Con 6 puntos tras su rebote de la derrota inicial ante Bayern, el elenco inglés quiere meterse en pelea para clasificar. Para el Ajax, languideciendo en el fondo con 0 puntos, el futuro europeo pinta sombrío. Los Blues miran ahora al próximo choque, ganando de a poco el estatus de favoritos en un torneo que promete emociones intensas.

