Chelsea vence 0-2 al Burnley sin Moisés Caicedo y se coloca segundo en Premier League.

El Chelsea se impuso este sábado 0-2 al Burnley en el estadio Turf Moor, por la jornada 12 de la Premier League 2025-26, con tantos de Pedro Neto y Enzo Fernández, en un partido en el que el volante ecuatoriano Moisés Caicedo no jugó por decisión técnica tras la doble fecha FIFA.

El entrenador italiano Enzo Maresca optó por preservar al mediocampista tricolor, quien acumuló minutos con la selección de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas. Caicedo permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes para evitar mayor desgaste físico de cara a la exigente semana que incluye el duelo de Champions League ante Barcelona y el clásico contra Arsenal en Premier.

A pesar de la ausencia del ex Independiente del Valle, el conjunto londinense mantuvo el control del encuentro y resolvió con efectividad. A los 37 minutos, Pedro Neto conectó de cabeza un centro preciso al segundo palo para abrir el marcador; fue su cuarto gol de la temporada y el segundo en partidos consecutivos.

Gol decisivo en el cierre

Burnley intentó reaccionar en el complemento y generó mayor presión en busca del empate, pero la defensa blue resistió. Cuando el reloj marcaba el minuto 88, Enzo Fernández recibió en tres cuartos de cancha, avanzó y sacó un remate rasante desde el borde del área que se coló junto al poste para sentenciar el 0-2 definitivo.

Chelsea acecha el liderato

Con este resultado, Chelsea alcanzó los 23 puntos y ascendió provisionalmente al segundo lugar de la clasificación, a solo tres unidades del líder Arsenal (26), que este domingo a las 11h30 visita al Tottenham. Manchester City (22), enfrenta al Newcastle, a las 12h30 de este sábado, podría recuperar la segunda posición si gana.

Burnley, por su parte, se mantuvo en la 17ª posición con 10 puntos, un solo puesto por encima de la zona de descenso. West Ham (18°) y Nottingham Forest (19°) juegan más tarde y podrían superar a los Clarets en caso de victoria.

El próximo compromiso de los Blues será el martes en Stamford Bridge ante Barcelona por la fase de grupos de la UEFA Champions League, antes del esperado enfrentamiento contra Arsenal el siguiente fin de semana en la Premier League.