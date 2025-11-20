COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Chile expulsó a extranjeros condenados por narcotráfico, secuestro y homicidio hacia Perú y Colombia

Chile ha expulsado a más de 4 mil personas de distintas nacionalidades desde el año 2022.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, confirmaron la expulsión de 69 ciudadanos extranjeros. Todos ellos tenían condenas o procesados por delitos graves, entre ellos tráfico de drogas, secuestro y homicidio. La expulsión desde suelo chileno se dio en un vuelo chárter con destino a Perú y Colombia, detallaron las autoridades del paía araucano.

El avión que partió desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, trasladó a 49 colombianos y 20 peruanos. Ellos cumplían o tenían pendientes condenas judiciales en Chile. Con esta acción, el país supera las mil expulsiones administrativas y judiciales en lo que va de 2025. El director nacional del Sermig, Luis Thayer, informó que “con estos 69 expulsados ya son más de mil las personas extranjeras que han sido expulsadas en el presente año”.

Extranjeros tenían condenas o procesos legales

Agregó que, desde la asunción del gobierno del presidente Gabriel Boric en marzo de 2022, “hemos expulsado a más de 4 mil personas extranjeras. Para ello han sido necesarios 22 vuelos chárter y cientos de expulsiones vía vuelos comerciales”. Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional detalló que los expulsados presentaban antecedentes por delitos de alta connotación social.

Entre las causas figuran tráfico de estupefacientes, asociación ilícita para delinquir, secuestros y homicidios, todos con sentencias firmes o en proceso de ejecución penal. Las expulsiones se enmarcan en la aplicación del Decreto 177 del Ministerio del Interior. Allí permite la medida administrativa o judicial como alternativa o complemento a las penas privativas de libertad para ciudadanos extranjeros.

Más de 4 mil personas expulsadas de Chile

Durante 2025, el gobierno ha intensificado estas operaciones coordinadas entre el Sermig, la PDI y el Poder Judicial, priorizando casos de delincuencia organizada y delitos graves. El vuelo chárter es el vigesimotercer organizado durante la actual administración y forma parte del plan anual de expulsiones colectivas que, según datos oficiales, ha permitido retirar del país a más de 4 mil personas de distintas nacionalidades desde 2022, principalmente de Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia.  

