Choque frontal en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, deja tres fallecidos y una menor herida

La alerta ingresó a la línea única de emergencias ECU-911 a las 06h08 de este sábado 20 de diciembre de 2025. Los organismos de socorro se movilizaron de inmediato hacia la parroquia Columbe, específicamente al sector de Secao, jurisdicción del cantón Colta. Según los reportes preliminares de las autoridades en sitio, se trató de un choque frontal entre una unidad de transporte público de la cooperativa Ñuca Llakta y una camioneta doble cabina, dejando una escena devastadora sobre la calzada.

Víctimas y respuesta de emergencia en el cantón Colta

El impacto fue letal para los ocupantes del vehículo liviano. Efectivos de la Policía Nacional confirmaron que en este tramo vial del cantón Colta, de la provincia de Chimborazo, fallecieron tres personas en el sitio: dos mujeres y un hombre. Los equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar, donde además lograron estabilizar a una menor de edad que resultó herida; la niña fue trasladada de urgencia a una casa de salud de la localidad para recibir atención médica especializada.

Investigaciones en curso

Personal especializado se mantuvo en la zona del cantón Colta para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar indicios. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones técnicas para determinar las causas basales del accidente y establecer responsabilidades entre los conductores involucrados. El ECU 911 hizo un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución por las vías de Chimborazo y respetar los límites de velocidad.