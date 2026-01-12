COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Christian Alemán se une al Bolívar de La Paz tras destacar con el Manta FC en la LigaPro 2025

El mediocampista ecuatoriano Christian Alemán, destacado en Manta FC durante 2025, fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Bolívar de La Paz para la temporada 2026, con miras a la Copa Libertadores.
Christian Alemán se une al Bolívar de La Paz tras destacar con el Manta FC
Christian Alemán se une al Bolívar de La Paz tras destacar con el Manta FC.
Christian Alemán se une al Bolívar de La Paz tras destacar con el Manta FC
Christian Alemán se une al Bolívar de La Paz tras destacar con el Manta FC.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Club Bolívar de La Paz oficializó el 11 y 12 de enero de 2026 la contratación del mediocampista ecuatoriano Christian Alemán, de 29 años, quien llega procedente del Manta FC para reforzar el plantel en la temporada 2026. El fichaje busca potenciar el mediocampo ofensivo del equipo boliviano, que disputará la Copa Libertadores por 40ª ocasión tras clasificar como subcampeón de la Primera División de Bolivia.

Trayectoria y llegada al fútbol boliviano

Christian Alemán se incorpora al Club Bolívar, uno de los equipos más importantes y laureados de Bolivia, tras concluir su etapa en el Manta FC de la LigaPro Serie A ecuatoriana. El volante ofensivo disputó la temporada 2025 con el cuadro manabita, donde fue una de las figuras pese a que el equipo peleó por mantener la categoría.

El anuncio fue realizado por la dirigencia del Bolívar a través de sus redes sociales oficiales. El club paceño destacó: “Christian Alemán llega tras una muy buena temporada, siendo protagonista ofensivo y con participación directa en goles“. Además, precisó que el jugador puede actuar como extremo o enganche, aportando creatividad, último pase y desequilibrio en el uno contra uno.

Christian Alemán inicia así su tercera experiencia internacional, luego de pasos previos por el fútbol de Argentina (Estudiantes de La Plata) y Polonia (Arka Gdynia y GKS Katowice). El mediocampista, apodado ‘Palmerita‘, busca asumir un rol protagónico en el equipo celeste y contribuir en competencias locales e internacionales.

Rendimiento en 2025 y números clave

En la campaña 2025 con el Manta FC, Christian Alemán disputó 32 encuentros entre todas las competencias. El jugador registró 9 goles y 10 asistencias, cifras que lo consolidaron como pieza clave en el ataque del equipo ecuatoriano. Su desempeño individual fue destacado por el Bolívar al momento de anunciar su llegada.

Mercado de pases en Manta FC

El Manta FC confirmó en los últimos días varios movimientos en su plantel para la temporada 2026 de la LigaPro. Entre las incorporaciones figuran Robert Burbano (procedente de Mushuc Runa), Octavio Moscarelli (Mitre de Santiago del Estero), Juan David Jiménez (Técnico Universitario) y Glendys Mina (Mushuc Runa).

Por el lado de las bajas, además de Christian Alemán (transferido al Bolívar de Bolivia), se registra la salida de Facundo Ospitaleche (Deportivo Madryn de Argentina). Estos cambios buscan posicionar al equipo manabita en puestos más competitivos tras la temporada anterior.

Objetivos del Bolívar con la incorporación

El Club Bolívar clasificó a la Copa Libertadores 2026 tras finalizar como subcampeón en la liga boliviana. El equipo paceño no ha faltado al torneo continental desde 2017 y afrontará su 40ª participación. La llegada de Christian Alemán se enmarca en la preparación para competir en el ámbito local y en esta copa internacional.

