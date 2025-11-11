Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical 'D Lejitos'.

Después de su exitoso debut como solista con el sencillo ‘Quiéreme’, el cantante ecuatoriano Christopher Vélez presenta su nueva apuesta musical: ‘D Lejitos’.

En esta canción, el artista fusiona el latin pop y la música urbana con influencias caribeñas y africanas, incorporando además ritmos de reguetón y pop.

El lanzamiento de Christopher Vélez

‘D Lejitos’ es un tema romántico que habla sobre el amor a distancia, un sentimiento que Christopher Vélez interpreta con sinceridad y pasión.

“Mientras escribía esta canción, pensaba en esa persona especial que uno quisiera tener cerca… pero también pensaba en mis fans, que aunque estén lejos, los siento conmigo en cada paso”, declaró Vélez en una entrevista, reflejando el vínculo cercano que mantiene con su público.

El sencillo fue producido por el dúo canadiense Demy & Clipz, y su videoclip, dirigido por Rips, se estrenó el 8 de noviembre en YouTube.

La grabación tuvo lugar en Ciudad de Panamá, aportando un ambiente vibrante y colorido al proyecto audiovisual.

Agradecido

Por otro lado, Christopher Vélez ha manifestado su alegría por la acogida que ‘D Lejitos’ ha tenido entre sus seguidores, destacando que la canción ha alcanzado puestos destacados en diversos listados y rankings musicales, además de convertirse en tendencia en varias plataformas digitales.

Paso importante

Este lanzamiento marca un paso importante en la carrera solista de Christopher Vélez, quien saltó a la fama mundial como integrante del desaparecido grupo CNCO.

Con la boy band, acumuló éxitos como ‘Reggaetón lento’, ‘Hey DJ’, ‘Quisiera’, ‘Tan fácil’ y ‘Plutón’, y consolidó su nombre en la escena musical internacional.

Tras la disolución del grupo en 2023, que culminó con una gira mundial de despedida, Christopher amplió su perfil artístico participando en la serie ‘4Ever’ de Disney+ y en el reality show de cocina ‘Top Chef VIP’ de Telemundo, demostrando su versatilidad en el entretenimiento.