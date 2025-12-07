Cinco muertos en violento choque entre camioneta y tráiler en la vía Balzar-El Empalme

Cinco personas perdieron la vida la madrugada de este domingo 7 de diciembre tras un violento choque entre una camioneta y un tráiler. Ocurrió en la localidad de San Vicente, en la vía Balzar-El Empalme, en la provincia del Guayas. El siniestro ocurrió a las 05h30 cuando, por causas que aún investiga la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la camioneta impactó la parte posterior de un tráiler tipo plataforma.

El ECU 911 recibió la alerta ciudadana y coordinó de inmediato la respuesta con Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública y CTE. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la muerte instantánea de los cinco ocupantes de la camioneta. Dos cuerpos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de la cabina. Otros dos estaban en el balde del mismo vehículo y un quinto quedó sobre la calzada.

Violento choque dejó la carretera cerrada

Personal bomberil realizó las labores de rescate y extracción de los cadáveres, que posteriormente los trasladaron a la morgue para los procedimientos legales de identificación y autopsia. La vía permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de limpieza y retiro de los vehículos siniestrados.

Hasta el momento no se reportan heridos en el tráiler. A través de sus redes sociales oficiales, el ECU 911 informó sobre el accidente y reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener distancia prudente y evitar maniobras riesgosas, especialmente en horas de poca visibilidad. Este nuevo siniestro vial se suma a la preocupante cifra de accidentes mortales registrados en las carreteras del Guayas durante 2025.

Se investigan las causas de este accidente

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), hasta noviembre se contabilizaban más de 420 fallecidos en siniestros de tránsito en la provincia de Guayas, siendo los choques frontales y posteriores las principales causas. Las autoridades investigan si exceso de velocidad, distracción o fallas mecánicas pudieron incidir en el fatal desenlace. Se espera el informe técnico pericial para determinar responsabilidades.

Se presume que el conductor de la camioneta se quedó dormido y se impactó contra la parte posterior de la plataforma, pero es algo que investigan las autoridades. El violento choque se registró a unos 500 metros de una estación de peaje. El tráiler transportaba más de 2 mil sacos de fertilizantes. La camioneta quedó totalmente destruida tras el impacto. (17)