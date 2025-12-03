Penitenciaría del Litoral: cinco privados de libertad fallecieron por una presunta crisis sanitaria

Cinco personas privadas de libertad (PPL) fallecieron en distintos pabellones de la Penitenciaría del Litoral, el mayor centro penitenciario del país, ubicado en Guayaquil. Los cuerpos, de internos de 20, 24, 29, 30 y 34 años, los hallaron sin signos visibles de violencia. Aquello eleva a doce las muertes registradas en ese complejo carcelario en menos de una semana, según información de las autoridades.

Según el reporte preliminar del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), los cadáveres se encontraban tendidos boca arriba dentro de sus celdas en los pabellones 1 y 3. Personal del centro notificó inmediatamente a la Policía Nacional y a la Fiscalía para el levantamiento cadavérico y la realización de las autopsias correspondientes.

Varios casos de muertes en la Penitenciaría del Litoral

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial de los decesos, aunque mantienen abierta la hipótesis de complicaciones derivadas de tuberculosis y desnutrición crónica. Estas cinco muertes se suman a las siete registradas entre el 27 y el 30 de noviembre en el mismo recinto. Aquello totaliza doce fallecimientos en seis días.

Organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y familiares de los internos han reiterado en los últimos meses las alertas sobre el colapso sanitario en la Penitenciaría. Allí se concentran más de 10 mil reclusos en condiciones de hacinamiento y con acceso limitado a atención médica y alimentación adecuada. Fuentes consultadas por este medio indican que varios de los cuerpos presentaban signos de extrema delgadez.

La crisis en este centro penitenciario no es nueva

Esta situación coincide con denuncias previas sobre desnutrición severa, por parte de los familiares de los internos. La tuberculosis es una enfermedad que se propaga rápidamente en ambientes cerrados y con poca ventilación. Esta ha sido señalada como uno de los principales factores de mortalidad no violenta en el sistema penitenciario ecuatoriano durante 2025.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, hasta octubre se habían reportado más de 1.200 casos activos de tuberculosis en cárceles del país. La Penitenciaría del Litoral es uno de los focos de mayor incidencia. La crisis en este centro penitenciario no es nueva. Desde 2021, ‘la Peni’ ha sido escenario de múltiples masacres que dejaron cientos de muertos por enfrentamientos entre bandas.

Tratamiento para enfermedades infectocontagiosas

Aunque las muertes violentas disminuyeron tras la intervención militar decretada en enero de 2024 y renovada en 2025. Las organizaciones de derechos humanos advierten que las condiciones de salubridad y alimentación siguen siendo críticas. Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en septiembre de 2025 documentó que el 68 % de los internos presenta déficit nutricional. Por otra parte, el 40 % no recibe tratamiento oportuno para enfermedades infectocontagiosas.

El SNAI informó que coordina con el Ministerio de Salud Pública el ingreso de brigadas médicas especializadas y el traslado de pacientes en estado crítico a hospitales públicos. Sin embargo, familiares reclaman mayor transparencia en las causas de los fallecimientos y exigen la entrega inmediata de los cuerpos para velatorios dignos. (17)