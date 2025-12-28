COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

Cinco robos de motocicletas se reportan en Santo Domingo y La Concordia durante el fin de semana

Cinco robos de motocicletas fueron denunciados durante el fin de semana en sectores urbanos y rurales de Santo Domingo y La Concordia, según reportes policiales oficiales.
Cinco robos de motocicletas se reportan en Santo Domingo y La Concordia durante el fin de semana
En solo dos días, cinco motocicletas son robadas en Santo Domingo y La Concordia.
Cinco robos de motocicletas se reportan en Santo Domingo y La Concordia durante el fin de semana
En solo dos días, cinco motocicletas son robadas en Santo Domingo y La Concordia.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Entre el sábado y el domingo, cinco robos de motocicletas fueron denunciados ante la Policía Nacional en distintos sectores de Santo Domingo y del cantón La Concordia, lo que activó patrullajes preventivos sin resultados positivos.

Dos casos de robos de moto

El primer caso se registró el sábado en las calles Nélida Carvajal y Edison Montesdeoca, en Santo Domingo. Un ciudadano informó que, mientras descansaba en su domicilio, personas desconocidas se llevaron su motocicleta color rojo. Posteriormente, unidades policiales realizaron un recorrido por el sector; sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.

Ese mismo día, en la intersección de las calles José Martí y Sozoranga, una mujer de 26 años denunció que, mientras conducía su motocicleta tipo pasola, color rojo, fue interceptada por cuatro individuos que se movilizaban en un vehículo Kia Picanto del mismo color. Según el reporte, dos sujetos descendieron, la empujaron y se llevaron la motocicleta antes de huir. Luego, se ejecutó un patrullaje con la afectada, aunque no se logró ubicar el vehículo.

Hechos registrados en La Concordia

El domingo, alrededor de las 21h15, en el cantón La Concordia, sector Mocache 9, a tres kilómetros del puente del río Bua, dos ciudadanos de 23 años señalaron que circulaban en sentido Puerto Nuevo–Monterrey cuando fueron interceptados por un vehículo Vitara gris. De acuerdo con la denuncia, tres sujetos descendieron e, intimidándolos con armas de fuego, les sustrajeron las dos motocicletas. Después, la Policía efectuó un patrullaje hasta Puerto Nuevo, tras información proporcionada por los denunciantes.

Robos reportados en sectores urbanos

Asimismo, el domingo en el sector Julio Moreno, un ciudadano manifestó que, mientras se dirigía a su domicilio por la vía Aquepi, fue seguido por una motocicleta con dos ocupantes. Al llegar al ingreso del complejo El Mirador, le cerraron el paso, lo amenazaron con armas de fuego y se llevaron su motocicleta, huyendo hacia el sector de Duragas.

Finalmente, en la intersección de las calles Cotopaxi y Río Cristal, un hombre denunció que la noche del sábado, cerca de las 23h40, dejó su motocicleta estacionada fuera de una vulcanizadora. No obstante, al regresar en horas de la madrugada, el vehículo ya no se encontraba en el lugar. Posteriormente, se realizó un patrullaje por la parroquia sin resultados favorables. (23)

