Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Estas son las reacciones y condolencias tras el asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC

Diversas figuras y exfiguras del fútbol ecuatoriano se pronunciaron a través de redes sociales, entre ellos, José Francisco Cevallos, exarquero de Barcelona SC.
Clubes del fútbol ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y diversos medios de comunicación expresaron sus condolencias por el asesinato del futbolista Mario Pineida.
El crimen de Mario Pineida junto con su esposa ocurrió en la parte externa de una carnicería en Guayaquil. (Foto El Universo)
El crimen de Mario Pineida junto con su esposa ocurrió en la parte externa de una carnicería en Guayaquil. (Foto El Universo)
El crimen de Mario Pineida junto con su esposa ocurrió en la parte externa de una carnicería en Guayaquil. (Foto El Universo)

