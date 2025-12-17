CNA critica demanda tardía contra Progen y exige castigos a funcionarios ecuatorianos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) reaccionó el 16 de diciembre de 2025 a la demanda civil presentada por el gobierno ecuatoriano contra la empresa Progen, calificándola de acción tardía y cuestionando la falta de sanciones a los funcionarios locales involucrados en procesos irregulares del sector eléctrico. El pronunciamiento, emitido a través de redes sociales horas después del anuncio del presidente Daniel Noboa, recuerda que la CNA denunció el caso hace un año y exige responsabilidades políticas a autoridades del sector.

La CNA consideró que “las acciones tardías causan estupor” y enfatizó que no se ha sancionado a los “culpables locales que impulsaron y arreglaron estos procedimientos irregulares vinculados con la emergencia del sector eléctrico”. El organismo de sociedad civil también mencionó el caso similar con la empresa Austral, que cobró 71,4 millones de dólares sin generar un megavatio, y demandó que el gobierno establezca responsabilidades en funcionarios a cargo de los contratos con Progen.

🛑 La demanda del Estado contra Progen en EEUU debió haber ocurrido hace mucho tiempo atrás. Además, los responsables locales de este caso y del de Austral no pueden continuar en la estructura gubernamental. Asimismo, los organismos de control han incumplido su tarea. pic.twitter.com/Hjzqz0R5HV — Anticorrupcion.Ec (@CNACEcuador) December 16, 2025

Detalles del pronunciamiento de la CNA

“El Estado ecuatoriano ha presentado una demanda en EE. UU. en contra de Progen. Este grave asunto, así como el de Austral, fue denunciado por la CNA hace un año. El perjuicio bordea los 175 millones de dólares”, indica el comunicado. La CNA insistió en que el proceso legal debió ocurrir tiempo atrás y criticó la ausencia de medidas contra los involucrados en el proceso de contratación.

Este pronunciamiento llegó la tarde del 16 de diciembre de 2025, en respuesta directa al anuncio presidencial. La organización subrayó que los contratos con Progen estaban destinados a instalar generadores eléctricos terrestres para las centrales Quevedo y Salitral. Sin embargo, fallaron en mitigar la crisis eléctrica del año anterior, exacerbada por déficits en generación y emergencias climáticas.

Anuncio presidencial y demanda judicial

El presidente Daniel Noboa anunció el 16 de diciembre de 2025 la presentación de una demanda civil contra Progen ante la Corte del Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa, Estados Unidos. A través de la Corporación Nacional de Electricidad (Celec EP), el gobierno acusa a la empresa estadounidense y sus socios de un “patrón de actividades de crimen organizado” para cometer fraude, enriquecimiento injusto, prácticas comerciales engañosas y desleales, y conspiración que causó daño sustancial.

El Estado ecuatoriano solicita indemnización por daños y perjuicios. Así como compensación equitativa por el fraude, enriquecimiento injusto y violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida. Según el documento de la demanda, estos actos conspiraron para infligir perjuicios significativos a Celec. Es decir, en contratos valorados en millones destinados a resolver la emergencia eléctrica.

Contexto de la crisis eléctrica

La crisis eléctrica en Ecuador durante 2024 involucró cortes prolongados debido a sequías, fallos en infraestructura hidroeléctrica y déficits en generación térmica. Los contratos con Progen buscaban suplir motores y generadores para centrales clave, pero presuntos incumplimientos llevaron a pérdidas millonarias. Agravando la situación económica y social del país.

Expertos en anticorrupción señalan que casos como Progen y Austral destacan vulnerabilidades en la contratación pública durante emergencias, donde cláusulas de urgencia pueden facilitar irregularidades. La demanda en Florida se basa en la ubicación de activos de Progen en Estados Unidos, facilitando potenciales ejecuciones de sentencias. Aunque críticos como la CNA argumentan que prioriza lo externo sobre investigaciones internas.