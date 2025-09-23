COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

CNE convocó al referéndum 2025: conoce todos los detalles y fechas oficiales del proceso electoral

La campaña electoral del referéndum 2025 iniciará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2025. El sufragio está previsto para el domingo 16 de noviembre.
CNE convocó al referéndum 2025: conoce todos los detalles y fechas oficiales del proceso electoral.
El proceso culminará el 5 de enero de 2026 con la publicación de resultados oficiales. Foto: API.
CNE convocó al referéndum 2025: conoce todos los detalles y fechas oficiales del proceso electoral.
El proceso culminará el 5 de enero de 2026 con la publicación de resultados oficiales. Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a la ciudadanía al referéndum 2025 e informó el cronograma electoral que regirá las diferentes etapas del proceso. El anuncio incluye la fecha del sufragio y el desarrollo de actividades preelectorales.

El referéndum 2025 incorpora dos preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La primera busca modificar la Constitución respecto a bases militares extranjeras y la segunda sobre el financiamiento estatal para partidos políticos.

Busca 2 reformas parciales a la Constitución de Ecuador

Los ciudadanos ecuatorianos desde los 18 años, así como adolescentes de 16 y 17 años de manera facultativa, participarán en el referéndum de 2025. También podrán sufragar las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada.

El referéndum 2025, convocado a través de los Decretos 147 y 149, someterá a votación dos reformas parciales a la Constitución del Ecuador. La papeleta pedirá marcar “Sí” o “No” en cada pregunta.

Preguntas del referéndum 2025

La primera pregunta plantea eliminar la prohibición de establecer o ceder bases militares a fuerzas armadas extranjeras. Con ello se abriría la posibilidad de cooperación militar directa.

CNE convocó al referéndum 2025

La segunda busca suprimir la obligación de entregar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas. Esto implicaría un cambio en el financiamiento político del país.

CNE convocó al referéndum 2025

Cronograma y fechas clave

El CNE fijó el inicio de la etapa preelectoral el 19 de septiembre de 2025. El proceso culminará el 5 de enero de 2026 con la publicación de resultados oficiales.

El calendario también contempla la inscripción de organizaciones políticas y sociales entre el 23 y 27 de septiembre. Además, un Consejo Consultivo se instalará el 1 de octubre.

Capacitación, campaña electoral y sufragio

La selección y capacitación de los miembros de juntas receptoras del voto está incluida en el proceso. El CNE destacó la importancia de garantizar transparencia y participación ciudadana.

La campaña electoral del referéndum 2025 iniciará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2025. El sufragio está previsto para el domingo 16 de noviembre.

Límite de gasto electoral aprobado por el CNE para el referéndum 2025

El CNE aprobó de manera unánime el límite máximo de gasto electoral en 2’787.744,80 dólares para cada pregunta del referéndum 2025

Ese monto se dividirá en partes iguales para las dos opciones de respuesta: Sí y No. Así, cada postura contará con recursos equilibrados en la contienda.

 

