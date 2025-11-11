Colapso de alcantarilla genera malos olores e insalubridad en el centro de La Concordia

Un colapso en el sistema de alcantarillado de La Concordia mantiene en alerta a vecinos y comerciantes del centro por los fuertes olores y el riesgo sanitario.

Un colapso en una alcantarilla ubicada en la calle Crisanto Vera y Simón Plata Torres, pleno centro de La Concordia, ha provocado fuertes olores a aguas residuales, afectando la salubridad, el comercio y la movilidad en una de las zonas más concurridas del cantón. El incidente, reportado desde el domingo 9 de noviembre, aún no ha sido resuelto por la Unidad de Alcantarillado municipal, pese a los intentos de limpieza realizados en el lugar.

VECINOS DENUNCIAN OLORES “INSOPORTABLES”

El problema inició el fin de semana y, para el lunes, el olor a putrefacción era perceptible a varios metros a la redonda. Comerciantes, conductores y peatones denunciaron que el aire era “irrespirable”, mientras se tapaban la nariz para evitar el mal olor.

“El ambiente es insoportable. No se puede comer ni caminar por aquí”, señaló Cecilia, una comerciante afectada, quien aseguró que las ventas cayeron en su local de comida debido a las condiciones del entorno.

El personal técnico del municipio acudió el lunes al mediodía e intentó destapar el ducto introduciendo una tubería fina, sin resultados. Más tarde, informaron que regresarían con el vehículo hidro succionador, pero este nunca llegó.

REACCIONES Y AFECTACIÓN COMERCIAL

Durante el martes, los trabajadores continuaron con las labores de drenaje utilizando bombas y mangueras, desviando los residuos hacia otro ducto cercano. Sin embargo, los olores persistieron y el problema estructural del sistema no fue resuelto.

Vecinos y comerciantes del sector calificaron la situación como “insostenible” y exigieron una respuesta inmediata del Municipio de La Concordia, denunciando que este tipo de episodios se repiten con frecuencia.

“No es la primera vez que esta alcantarilla colapsa. Creemos que las tuberías instaladas hace años ya no tienen capacidad para soportar los desechos del centro”, expresó uno de los moradores. La preocupación aumenta ante la llegada de la temporada de lluvias, cuando el incremento de aguas y desechos podría agravar el problema.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL Y DE INSALUBRIDAD

Los habitantes temen que la acumulación de residuos sólidos y aguas negras en la vía principal genere contaminación ambiental y riesgos sanitarios. Algunos vecinos señalaron que la falta de mantenimiento preventivo y la mala disposición de basura contribuyen a las obstrucciones en la red.

Expertos locales en saneamiento consultados por los medios indicaron que el arrastre de desechos hacia los ductos es una causa recurrente de bloqueos, especialmente en zonas donde las lluvias son frecuentes. Recomiendan realizar lavados a presión y desinfección del área para eliminar residuos acumulados y reducir los olores.

Los afectados demandaron que el municipio ejecute un lavado integral de la calzada, ya que el drenaje no eliminará las partículas impregnadas en el suelo ni las bacterias presentes en la superficie. “Aunque destapen, los olores seguirán si no limpian bien la zona”, insistieron varios comerciantes.

CONTEXTO URBANO Y COMERCIAL

La calle Crisanto Vera, junto a la Simón Plata Torres, forma parte del corredor comercial más importante de La Concordia. En sus alrededores funcionan supermercados, entidades financieras, farmacias, locales de comida y juegos mecánicos, lo que incrementa la circulación de peatones.

Esta condición convierte el problema sanitario en una amenaza directa a la actividad económica. Varios establecimientos reportaron una disminución de clientes durante los últimos tres días debido a los olores y a la presencia de aguas estancadas en la vía.

“Los clientes se alejan apenas llegan. No soportan el olor ni el ambiente”, comentó otro comerciante del sector, quien aseguró haber perdido más del 40% de sus ventas diarias.

EXIGEN PLAN DE MANTENIMIENTO URGENTE

Ante la situación, los vecinos pidieron al Municipio implementar un plan de mantenimiento integral del alcantarillado, especialmente en el centro urbano, donde el sistema muestra signos de deterioro. También solicitan campañas ciudadanas para evitar que la basura llegue a los ductos, una práctica que agrava las obstrucciones.

Los moradores esperan que el proyecto de extensión de redes de alcantarillado anunciado por las autoridades municipales pueda ejecutarse pronto. “Queremos una solución definitiva, no parches temporales”, enfatizó una residente.

Mientras tanto, el ambiente en la zona continúa afectado. Los olores persisten y el riesgo de proliferación de plagas y enfermedades respiratorias preocupa a los habitantes.

Con información de LB.