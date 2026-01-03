Colombia activa el plan de emergencia fronterizo tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la activación inmediata del plan de emergencia fronterizo y la alerta máxima de la Fuerza Pública. Esto, tras los ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos en Caracas, Aragua y La Guaira.

La medida busca proteger a la población civil y prevenir una crisis humanitaria ante posibles desplazamientos masivos de ciudadanos venezolanos hacia territorio colombiano.

Despliegue de seguridad y ayuda humanitaria en Colombia

Ante el panorama de inestabilidad en el país vecino, el mandatario colombiano confirmó que el Gobierno ha dispuesto medidas preventivas para preservar la estabilidad en la región fronteriza. Estas acciones se ejecutan en coordinación con autoridades locales para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad migratoria o necesidad humanitaria que surja en las próximas horas.

“De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, anunció Petro en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta. Este centro de operaciones será el eje central para la atención de migrantes y el monitoreo en tiempo real de los pasos fronterizos.

Alerta por presencia de grupos armados

El componente militar también ha sido reforzado para evitar que la coyuntura sea aprovechada por estructuras criminales. El ministro Sánchez declaró la alerta para todas las capacidades de la Fuerza Pública, con el objetivo primordial de neutralizar posibles ataques terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) u otros grupos armados organizados que operan en las zonas de frontera.

“La intención es anticipar cualquier movimiento de grupos ilegales que busquen desestabilizar el orden público interno aprovechando la situación de seguridad en Venezuela”, enfatizó.

Posición oficial frente al conflicto

La administración de Petro ha reiterado su postura diplomática frente a la escalada de violencia. Según el comunicado presidencial, Colombia mantiene su convicción en el respeto al derecho internacional y la protección de la vida. El Ejecutivo enfatizó que la dignidad humana debe prevalecer sobre la confrontación armada.

La situación en los departamentos fronterizos como Norte de Santander, Arauca y La Guajira permanece bajo vigilancia estricta. Mientras que las organizaciones internacionales de ayuda se preparan para colaborar con el Estado colombiano en la recepción de civiles que busquen refugio tras los bombardeos en territorio venezolano.