Comerciantes reportan bajas ventas en exteriores de recintos electorales de Santo Domingo

Los comerciantes que trabajaron este domingo 16 de noviembre de 2025 en los alrededores de recintos electorales de Santo Domingo reportaron bajas ventas durante la jornada de consulta popular debido al clima, al flujo acelerado de votantes y a la presencia reducida de vendedores.

Poco movimiento durante la mañana

La mañana avanzó sin el movimiento esperado. Varios vendedores ubicados cerca de instituciones educativas notaron un descenso marcado en sus ingresos. Estos actores sostienen que la caída afectó alimentos, bebidas y servicios rápidos. Además, mencionan que el flujo constante de personas redujo el tiempo de permanencia en las zonas.

Ángel Montaño instaló su puesto de jugos frente a la Unidad Educativa Juan León Mera. Él inició su actividad muy temprano, aunque los resultados no lo favorecieron. “Apenas he vendido 10 vasos”, explicó. Él relaciona el bajo rendimiento con el clima y con la dinámica ágil del proceso.

Silvia Cevallos, quien ofrece servicios de emplasticado, también observó un nivel bajo de clientes. Ella indicó que la demanda bajó porque muchos ciudadanos cambiaron su lugar de votación. Esto disminuyó el paso de personas en ciertos puntos de la ciudad.

Tránsito y dinámica urbana

La calle Manuelita Sáenz mantuvo circulación fluida durante la mañana. Esto representó un cambio notable frente a otras jornadas, en las que se evidenció más congestión. Sin embargo, la avenida Jacinto Cortez tuvo carga vehicular intensa debido a la cercanía de mercados y unidades educativas.

En las unidades educativas Pío XII y Madre Laura, varios vendedores registraron una mañana tranquila. Cergio Valencia, miembro de una asociación de personas con discapacidad, llegó a las 04:00 para instalar su carpa. Pese al esfuerzo, las ventas no alcanzaron lo esperado. Él comentó que muchos compañeros no asistieron por la baja expectativa en los ingresos.

María Elena Gaibor vivió una situación similar. Junto con su esposo preparó botellas de jugo de caña durante dos días. Aun así, el movimiento de compradores fue menor al previsto. “Desde las seis seguimos aquí”, indicó mientras observaba el flujo reducido.

Factores que afectaron la demanda

Los comerciantes que ofrecen servicios de emplasticado señalaron que algunos ciudadanos prefirieron esperar un próximo proceso antes de renovar sus documentos. Este comportamiento incidió en sectores donde ese servicio suele tener mayor demanda.

La jornada cerró con menos ventas en comparación con procesos anteriores. Varios comerciantes señalaron que esta situación podría repetirse si no mejora el movimiento en zonas de votación. La actividad mostró contrastes entre calles tranquilas y puntos con tráfico denso. Aun así, la constante fue la misma: un día con ingresos bajos para quienes dependen de estas fechas.