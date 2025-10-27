COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Global

Cometa 3I Atlas despierta alerta. Científicos investigan posible origen extraterrestre

La comunidad científica enfatiza que las hipótesis sobre un origen extraterrestre son preliminares y requieren estudios rigurosos.
El cometa 3I Atlas, detectado recientemente en el sistema solar, ha generado alerta entre la comunidad científica debido a su comportamiento inusual.
El cometa 3I Atlas, detectado recientemente en el sistema solar, ha generado alerta entre la comunidad científica debido a su comportamiento inusual.
El cometa 3I Atlas, detectado recientemente en el sistema solar, ha generado alerta entre la comunidad científica debido a su comportamiento inusual.
El cometa 3I Atlas, detectado recientemente en el sistema solar, ha generado alerta entre la comunidad científica debido a su comportamiento inusual.

El cometa 3I Atlas, detectado recientemente en el sistema solar, ha generado alerta entre la comunidad científica debido a su comportamiento inusual. Existen especulaciones sobre un posible origen extraterrestre. Observado por primera vez por el telescopio ATLAS en Chile, el objeto está bajo estudio para determinar su naturaleza y trayectoria, según informó la NASA en un comunicado oficial.

El cometa, identificado en septiembre de 2025, presenta características anómalas, como una órbita hiperbólica. Aquello sugiere que podría provenir de fuera del sistema solar, similar al caso del cometa Oumuamua en 2017. Científicos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA se pronunciaroan acerca de este objeto.

3I Atlas se acerca cada vez más a la tierra

Ellos indicaron que 3I Atlas muestra fluctuaciones inusuales en su brillo y una trayectoria que no coincide con los patrones típicos de los cometas originados en la Nube de Oort. Estas peculiaridades han llevado a algunos expertos a plantear la hipótesis de un origen interestelar. También se ha llegado a especular sobre la posibilidad de que sea un objeto artificial, aunque no hay evidencia concluyente.

El cometa se detectó a una distancia de 2,5 unidades astronómicas del Sol. Los datos preliminares sugieren que podría acercarse a la Tierra a una distancia segura de 0,8 unidades astronómicas en marzo de 2026. La NASA, en colaboración con el Observatorio Europeo Austral (ESO), ha desplegado telescopios como el Hubble y el James Webb para analizar su composición química y estructura.

Hipótesis de un origen extraterrestre son preliminares

Los primeros espectros indican la presencia de compuestos orgánicos, pero no se han identificado materiales que confirmen un origen artificial. El interés por 3I Atlas se intensificó tras un informe del Instituto SETI, que recomendó monitorear señales de radio provenientes del objeto, aunque no se han detectado emisiones inusuales hasta el momento. “Es un fenómeno fascinante, pero necesitamos más datos para descartar cualquier especulación”, señaló Karen Meech, astrónoma de la Universidad de Hawái.

La comunidad científica enfatiza que las hipótesis sobre un origen extraterrestre son preliminares y requieren estudios rigurosos. El contexto de este descubrimiento se enmarca en un renovado interés por los objetos interestelares, tras los casos de Oumuamua y 2I/Borisov. En 2025, la NASA ha incrementado su presupuesto para la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, con un enfoque en posibles riesgos y oportunidades científicas.

La misión Lucy, lanzada en 2021, también podría proporcionar datos adicionales si el cometa pasa cerca de sus trayectorias de observación. La comunidad astronómica espera que las observaciones en los próximos meses clarifiquen la naturaleza de 3I Atlas. Por ahora, los científicos instan a evitar conclusiones apresuradas y continúan recopilando datos para entender este enigmático visitante del espacio.

Cometa 3I Atlas despierta alerta. Científicos investigan posible origen extraterrestre

Cometa 3I Atlas despierta alerta. Científicos investigan posible origen extraterrestre

