Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional aprobó, con seis votos, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, tras una explicación técnico-legal del equipo asesor; la iniciativa, analizada en sede legislativa, busca establecer un marco jurídico integral para fortalecer, regular y promover el sector agropecuario, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria del país.

La sesión fue presidida por la legisladora Janina Rizzo, titular de la comisión, y permitió consolidar un documento que recoge los principales objetivos y alcances de la propuesta normativa, orientada a ordenar las cadenas productivas agropecuarias dentro de las competencias del ente rector del sector.

Alcances del proyecto de ley

El informe aprobado señala que la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario constituye un instrumento jurídico integral y estratégico para dinamizar y fortalecer el sector agropecuario ecuatoriano. El texto subraya que su aprobación responde a los mandatos constitucionales relacionados con la soberanía y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con el análisis técnico, la normativa busca superar limitaciones estructurales históricas, como la dispersión normativa, el insuficiente acceso a recursos productivos y los problemas derivados de prácticas productivas no sostenibles que afectan a la competitividad del sector.

Innovación, sostenibilidad y planificación

La propuesta establece un marco normativo actualizado que integra la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento como ejes para el desarrollo rural. También plantea el fortalecimiento institucional como una condición necesaria para una gestión más eficiente de las políticas agropecuarias.

Asimismo, el proyecto fomenta la resiliencia productiva mediante un enfoque multidimensional que incluye la promoción de la agroecología y la conservación de la agrobiodiversidad. Estos elementos, según el informe, permitirán mejorar la productividad y la sostenibilidad ambiental del sector agropecuario nacional.

Sustento constitucional y técnico

El documento aprobado por la comisión concluye que la viabilidad constitucional, técnica e institucional del proyecto se encuentra debidamente sustentada. El análisis destaca el cumplimiento de los principios de calidad normativa, coherencia legislativa y participación multisectorial.

El informe advierte que la no aprobación de la ley implicaría la persistencia de vacíos legales y afectaciones directas a la productividad, especialmente de pequeños y medianos productores. También identifica un mayor riesgo para la seguridad alimentaria y ambiental, con impactos en la estabilidad económica rural.

Debate sobre precios justos

Durante el análisis del proyecto, el asambleísta Luis Fernando Molina señaló que uno de los temas más relevantes abordados fue el establecimiento de precios justos para la leche y otros productos agropecuarios. En su intervención, planteó la necesidad de revisar de forma detallada la estructura institucional que debería contemplar la ley.

Molina indicó que es necesario analizar artículo por artículo la metodología para la aplicación de precios justos, así como la definición de categorías y las instancias responsables de su implementación, con el fin de garantizar claridad y operatividad.

Enfoque en la protección de productores

Por su parte, el legislador Guillermo Báez remarcó que la ley debe construirse pensando en la protección de quienes trabajan la tierra. Señaló que los productores enfrentan problemas estructurales diarios, como la falta de políticas públicas institucionales y la insuficiente asignación de recursos.

Báez también mencionó la carencia de apoyo técnico y los altos costos de producción. Especialmente en insumos, fertilizantes, semillas y transporte, como factores que afectan la rentabilidad del sector. Según el informe, el proyecto busca sentar bases legales para atender estas problemáticas.

Con la aprobación del informe para primer debate, el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario avanza en el trámite legislativo y queda listo para su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional.