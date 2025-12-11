COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Asamblea

Comisión de Salud recibe observaciones jurídicas y médicas sobre regulación de la eutanasia

El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, señaló que la construcción del proyecto continuará con la incorporación de todas las propuestas presentadas por los actores implicados
4 minutos de lectura
Expertos exponen criterios técnicos sobre proyecto de ley de procedimientos eutanásicos. FOTO: @AsambleaEcuador.
Redacción ED.

Redacción ED.

La Comisión del Derecho a la Salud recibió, en una sesión realizada en la Asamblea Nacional, los aportes de los doctores Lorena Molina y Federico Menéndez sobre el Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos. El objetivo fue incorporar criterios técnicos y jurídicos en la construcción del informe legislativo. Ambos expertos expusieron observaciones basadas en la sentencia de la Corte Constitucional y en los parámetros que deberán guiar la redacción final de la normativa.

Criterios jurídicos expuestos por Lorena Molina

Durante su intervención, la doctora Lorena Molina explicó que la Corte Constitucional descartó varios argumentos presentados por los accionantes en el caso que dio origen al análisis del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Precisó que el organismo rechazó que el derecho a la dignidad pueda considerarse un fundamento para determinar una vulneración constitucional derivada de la normativa vigente, señalando que no existe en la Constitución un derecho autónomo a la muerte digna.

Molina detalló que el análisis de constitucionalidad condicionado realizado por la Corte se sustentó en el derecho a la vida digna y en el libre desarrollo de la personalidad, elementos que permiten reconocer la facultad de una persona para definir sus propios estándares de calidad de vida. Según indicó, esta interpretación abre la posibilidad de entender los procedimientos eutanásicos como una manifestación del derecho a vivir con dignidad, siempre que exista una expresión clara de voluntad del paciente respecto de su proyecto de vida.

La experta también señaló que varias definiciones incorporadas por la Corte en su sentencia serán determinantes para la discusión legislativa, especialmente las relacionadas con la eutanasia activa y los escenarios contemplados. Indicó que estos puntos generan confusiones que el proyecto deberá precisar para evitar interpretaciones contradictorias o imprecisas dentro del futuro marco legal.

Observaciones técnicas y constitucionales de Federico Menéndez

El doctor Federico Menéndez expuso nueve observaciones sobre el proyecto de ley. Sin embargo, advirtió que varios artículos no cumplen con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Mencionó que, si bien existen razones para no sancionar determinadas conductas, la propuesta legislativa no se limita a establecer una causal de no punibilidad. Es decir, sino que crea lo que definió como un “mega derecho” que impone obligaciones amplias al personal médico.

Entre los puntos cuestionados, Menéndez mencionó la creación de estándares de actuación rigurosos. Plazos considerados excesivos y derechos accesorios como alimentación o vivienda para quienes participan en los procedimientos. Señaló que estas disposiciones no fueron solicitadas por la Corte y recomendó eliminarlas para restringir la normativa a lo estrictamente necesario para garantizar seguridad jurídica.

El especialista agregó que varios artículos resultarían irrazonables y, por ende, inconstitucionales. Propuso incluir la sedación paliativa como alternativa menos restrictiva tanto para médicos como para pacientes. Esto, al permitir una atención en fase terminal que no genere obligaciones adicionales para los profesionales de la salud. Asimismo, alertó que la propuesta legislativa podría afectar derechos como la libertad de asociación. También, la libertad de expresión y la objeción de conciencia del personal médico.

Cierre de la sesión y próximos pasos

Al finalizar la jornada, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, señaló que la construcción del proyecto continuará con la incorporación de todas las propuestas presentadas por los actores implicados. Indicó que el objetivo es consolidar un texto que respete la sentencia de la Corte Constitucional. Al mismo tiempo, establezca lineamientos claros para la aplicación de procedimientos eutanásicos en el país.

