Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Economía

Cómo cerró la economía de Ecuador en 2025, según datos oficiales

Ecuador concluye 2025 con crecimiento económico, mejora productiva y expansión social, según cifras oficiales, pese a un entorno internacional complejo y menores precios del petróleo.
Cómo cerró la economía de Ecuador en 2025, según datos oficiales
Indicadores oficiales confirman crecimiento económico y avances sociales en Ecuador en 2025.
Cómo cerró la economía de Ecuador en 2025, según datos oficiales
Indicadores oficiales confirman crecimiento económico y avances sociales en Ecuador en 2025.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

maviles@diariocentro.ec

Ecuador cerró 2025 con crecimiento económico, mayor actividad productiva y ampliación de la protección social, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, según datos del Banco Central del Ecuador, el INEC y entidades oficiales, debido a políticas económicas, inversión pública y fortalecimiento institucional.

Resultados favorables

El desempeño económico del país mostró resultados favorables durante 2025, incluso con un escenario externo adverso. Aunque el precio del petróleo WTI promedió 57,44 por barril, un 18 % menos que en 2024, la economía mantuvo su ritmo de crecimiento. Uno de los indicadores más relevantes fue la reducción del riesgo país, que pasó de 1.211 a 508 puntos básicos, lo que reflejó mayor confianza internacional. Este descenso mejoró el acceso a financiamiento y fortaleció la atracción de inversión privada.

Además, las reservas internacionales crecieron 37,9 %, al subir de 6.900 millones en diciembre de 2024 a 9.516 millones al cierre de 2025. Los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta 59.336 millones en noviembre.

Dinamismo productivo y comercio exterior

En el sector externo, las exportaciones totales aumentaron 8 %, al pasar de 28.253 millones a 30.512 millones entre enero y octubre. La balanza comercial no petrolera creció 48 %, superando el resultado anual previo. La construcción cambió de una contracción de -15,3 % en 2024 a un crecimiento de 6,7 % en 2025. La agricultura, ganadería y silvicultura avanzaron 10,1 %, tras la caída registrada el año anterior.

Asimismo, la banca pública incrementó su capacidad crediticia. En 2025 colocó 1.126 millones, más del doble de lo registrado en 2024, destinados a obras e impulso productivo.

Impacto social y mercado laboral

Los resultados macroeconómicos tuvieron efectos directos en los hogares. La inflación anual bajó de 1,51 % en 2024 a 1,05 % en noviembre de 2025, lo que permitió mayor estabilidad de precios. El empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 % entre diciembre de 2024 y octubre de 2025. La pobreza total disminuyó de 28 % a 24 %, mientras la pobreza extrema bajó a 10,4 % en junio.

El consumo interno también creció. Las ventas proyectadas a noviembre alcanzaron 231.530 millones, frente a 212.592 millones del año previo.

Educación, energía e infraestructura

En educación, las becas y ayudas aumentaron de 109.304 a 372.842 beneficiarios. Los profesionales en los DECE pasaron de 171 a 2.289, y 59.581 personas retomaron estudios. En energía, la capacidad de generación subió de 1.013,9 MW a 1.269,9 MW. La central Mazar elevó su nivel de energía almacenada a 87,6 % en diciembre.

La inversión en infraestructura alcanzó 720,1 millones en 49 obras, frente a 430,5 millones y 36 proyectos en 2024.

