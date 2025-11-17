¿Cómo influyeron las redes sociales en el triunfo del No en la consulta popular y referéndum 2025?

El veredicto de las urnas de este domingo 16 de noviembre fue claro: Ecuador rechazó las cuatro propuestas impulsadas por el Ejecutivo. Con un escrutinio que supera el 92% de las actas validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la victoria del ‘No’ es irreversible en todo el país. Más allá del análisis político tradicional, este resultado no puede entenderse sin el rol protagónico que jugaron las redes sociales. Una campaña digital masiva, articulada por activistas, analistas y creadores de contenido, logró sembrar dudas y temores que calaron hondo en el electorado, inclinando la balanza en el referéndum y consulta popular.

El principal argumento que circuló en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) fue la falta de propuestas claras por parte del Ejecutivo. El analista político Sergio Tufiño, en sus análisis virales, señaló el temor generalizado que provocaba la falta de argumentos técnicos que justificaran la necesidad de aprobar los cambios. Esta sensación de “cheque en blanco” fue un caldo de cultivo para la campaña por el ‘No’. En la misma línea, la analista Lisseth Loor advirtió que esta falta de claridad podría desencadenar una peligrosa regresión de derechos y una eventual pérdida de soberanía, refiriéndose específicamente a la pregunta sobre bases militares.

El temor a perder los Derechos de la Naturaleza

Si bien todas las preguntas generaron debate, la campaña digital encontró su punto de inflexión en la Pregunta D, que proponía convocar a una Asamblea Constituyente de 80 miembros para redactar una nueva Carta Magna. Este fue el temor central de activistas y ambientalistas: la posibilidad de perder los Derechos de la Naturaleza, un hito alcanzado en la Constitución de Montecristi de 2008 que convirtió a Ecuador en pionero mundial en esta materia.

Este temor no era abstracto, especialmente en provincias de la Sierra y la Amazonía afectadas directamente por la explotación minera y petrolera. Figuras influyentes como Helena Gualinga, indígena de la comunidad Kichwa Sarayuku (Pastaza), y Leonardo Sefla, indígena de Chimborazo, usaron sus comunidades digitales para alertar sobre este riesgo. Argumentaron que una nueva Constitución, sin garantías claras, podría ser la puerta de entrada para debilitar la protección ambiental. La respuesta en las urnas fue contundente: la Pregunta D (Asamblea Constituyente) fue la más rechazada a nivel nacional, con un 61.65% de votos por el ‘No’ (5,886,258), frente a solo un 38.35% (3,662,325) por el ‘Sí’.

El resultado final: un ‘No’ categórico en la consulta popular y referéndum

El éxito de la campaña digital se reflejó en los resultados nacionales de las otras tres preguntas del referéndum y consulta popular. La Pregunta A (Bases Militares) fue rechazada por el 60.66% (5,977,594 votos), alimentada por los temores de pérdida de soberanía expresados por analistas. La Pregunta B (Financiamiento de partidos políticos) también fue negada por el 58.08% (5,719,808 votos).

Incluso la Pregunta C (Reducción de asambleístas), que fue la que obtuvo más apoyo para el ‘Sí’ (46.53%), no logró superar al ‘No’, que alcanzó el 53.47% (5,257,646 votos). Los datos finales del CNE, con un avance de más de 38,900 actas validadas, confirman que la movilización digital, basada en la incertidumbre y la defensa de derechos adquiridos, fue un factor determinante en el resultado de este referéndum y consulta popular.

Por parte del Gobierno hubo una narrativa sostenida sobre lo incierto de lo que se venía si los ecuatorianos le daban el respaldo a la consulta popular y referéndum. Aunque hubo campaña masiva por el “Sí” en diversas plataformas, el contraste con la campaña por el “No” fue que el “Sí” se proponía mayoritariamente desde el oficialismo, mientras la campaña por el “No” se propagó desde diversos sectores sociales.