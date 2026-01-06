COMUNIDAD POR USD 1
Cómo preparar crema de calabaza paso a paso y aprovechar sus propiedades nutricionales

La crema de calabaza es una preparación sencilla y nutritiva que combina sabor, textura y beneficios para la salud, ideal para comidas familiares.
La crema de calabaza es un plato tradicional y saludable que se prepara en hogares y restaurantes, durante todo el año, especialmente en épocas frescas, por su sabor suave, valor nutricional y facilidad de elaboración, convirtiéndose en una opción recurrente en la cocina diaria.

La calabaza es un alimento ampliamente utilizado en la gastronomía por su versatilidad y su aporte nutricional. Rica en vitaminas A, C y E, además de fibra y antioxidantes, es la base de una crema que puede servirse como entrada o plato principal ligero, tanto en versiones tradicionales como adaptadas a dietas específicas.

La crema de calabaza destaca por su textura cremosa natural, que no requiere grandes cantidades de grasas añadidas. Esto la convierte en una preparación adecuada para quienes buscan opciones balanceadas, sin sacrificar sabor ni consistencia.

Además, es una receta que admite múltiples variaciones: puede elaborarse con o sin lácteos, con especias suaves o intensas, y acompañarse con semillas, crutones o hierbas aromáticas.

Ingredientes básicos de la receta

Para una preparación estándar de cuatro porciones, se utilizan 1 kilogramo de calabaza, 1 cebolla mediana, 1 diente de ajo, 1 papa opcional para mayor cremosidad, 1 litro de caldo, aceite de oliva, sal y pimienta. De forma opcional, se puede añadir crema de leche o leche evaporada, así como nuez moscada para realzar el aroma.

Estos ingredientes permiten obtener una crema de sabor equilibrado, adaptable según la disponibilidad y preferencias del cocinero. La elección de un caldo vegetal o de pollo influye en el perfil final del plato.

Preparación paso a paso

La elaboración comienza con un sofrito de cebolla y ajo en aceite de oliva, cocinados a fuego medio hasta que estén transparentes. Luego se incorpora la calabaza en cubos y la papa, removiendo durante algunos minutos para potenciar el sabor.

Posteriormente, se añade el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes y se deja cocinar por 20 a 25 minutos, hasta que la calabaza esté completamente blanda. Una vez finalizada la cocción, la mezcla se procesa hasta lograr una textura homogénea y cremosa.

La crema vuelve a la olla para ajustar sal, pimienta y especias. En caso de utilizar lácteos, se incorporan al final, cocinando a fuego bajo por algunos minutos sin hervir.

Valor nutricional y consumo

Desde el punto de vista nutricional, la crema de calabaza aporta bajo contenido calórico, alto nivel de fibra y nutrientes que favorecen la salud visual y digestiva. Es recomendada para niños, adultos mayores y personas que requieren comidas suaves.

Puede conservarse en refrigeración hasta tres días, manteniendo su sabor y propiedades. Servida caliente y acompañada de pan tostado o semillas, se consolida como una preparación completa y reconfortante.

