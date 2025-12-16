Cómo preparar galletas crujientes de limón y almendra en casa

Las galletas de limón y almendra se posicionan como una opción de repostería casera para esta temporada: una preparación al horno, de pocos ingredientes, con ralladura de limón y harina de almendra como base, que se elabora en menos de una hora incluyendo reposo en frío y cuyo resultado depende del enfriado final para lograr textura crujiente.

La receta de galletas de limón y almendra ha ganado espacio en cocinas domésticas por su facilidad de preparación y porque combina ingredientes comunes con otros que aportan aroma y sabor. En esta propuesta, el limón aporta notas frescas mediante la ralladura, mientras que la almendra se incorpora como harina de almendra y también como decoración final.

El procedimiento se asemeja al de las cookies tradicionales: se bate una base grasa con azúcar y huevo, se integran ingredientes secos y, posteriormente, se enfría la masa antes de estirarla y cortar las piezas. Este reposo en frío, de al menos 30 minutos, permite que la masa sea más manejable y ayuda a mantener la forma durante el horneado.

Una recomendación clave para el resultado final es el enfriado completo tras salir del horno. Las galletas terminan de asentarse mientras pierden calor: guardarlas tibias puede generar condensación dentro del envase y afectar su textura, reduciendo el efecto crujiente esperado.

Por qué el enfriado y el guardado importan

En preparaciones horneadas como estas, el momento posterior al horneado forma parte del proceso. Dejar las galletas sobre una rejilla o superficie ventilada evita acumulación de humedad y permite que alcancen su consistencia final.

Para conservarlas, se sugiere almacenarlas en un lugar fresco dentro de un recipiente hermético, como un frasco de vidrio o un contenedor tipo tupper. Este método ayuda a mantener la textura y el aroma del limón por más tiempo.

En el uso cotidiano, estas galletas suelen consumirse en desayuno o merienda, y también funcionan como opción de obsequio por su presentación simple, su sabor cítrico y porque pueden decorarse con almendras sin requerir glaseados ni coberturas adicionales.

Ingredientes y preparación paso a paso

La receta se compone de ingredientes secos, una base de batido y un breve reposo en refrigeración. Los ingredientes reportados para esta preparación son: 1 2/3 taza de harina de trigo (todo uso), 1 1/4 taza de harina de almendra, 1 1/2 cucharadita de polvo de hornear, 1 pizca de sal, 1 cucharadita de ralladura de limón, 2/3 taza de azúcar, 1 huevo y almendras para decorar. En la etapa de batido se utiliza mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente para facilitar el mezclado.

El primer paso consiste en tamizar la harina de trigo y mezclarla con la harina de almendra, el polvo de hornear, la sal y la ralladura de limón. En paralelo, se bate la mantequilla con el azúcar y el huevo durante 4 minutos, hasta que la mezcla cambie a un tono más pálido.

Luego se incorporan los ingredientes secos a la mezcla húmeda hasta integrar. La masa se envuelve en plástico de cocina y se refrigera por 30 minutos o más. Posteriormente, se estira, se corta con la forma deseada y se coloca en una bandeja de horno. Se decora con almendras y se hornea durante 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes estén dorados. Finalmente, se deja enfriar por completo antes de guardar.