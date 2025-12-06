COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Vida
Belleza

Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Las manchas de maquillaje en la funda de la almohada combinan pigmentos y aceites difíciles de remover. Estos métodos ayudan a eliminarlas sin deteriorar el tejido.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las manchas de maquillaje en fundas de almohada suelen aparecer tras dormir sin retirar por completo productos como base, rubor o máscara de pestañas. El problema ocurre en casa, generalmente al día siguiente, cuando el tejido amanece marcado. La acumulación de pigmentos, aceites y fórmulas de larga duración hace que la mancha se adhiera con fuerza, pero existen técnicas domésticas recomendadas por expertas en limpieza para retirarla sin maltratar la tela.

En este tipo de incidentes, el primer paso es evitar la reacción más común: frotar en seco. Ese movimiento puede fijar aún más los restos cosméticos a las fibras, especialmente si el producto contiene aceites o componentes waterproof.

La clave está en actuar con suavidad y elegir el tratamiento según el tipo de maquillaje que haya quedado en la funda.

Método con jabón lavavajillas para manchas recientes

La empresa estadounidense Molly Maid, especializada en limpieza doméstica, propone un procedimiento sencillo en varios pasos. Recomienda no tocar ni arrastrar la mancha al inicio y retirar cualquier exceso superficial con cuidado.

Luego sugiere humedecer la zona con agua fría y aplicar una gota de jabón lavavajillas. El producto debe trabajarse con los dedos hasta hacer espuma y dejarse actuar alrededor de 10 minutos.

Tras ese tiempo, se retira el residuo con papel o paño limpio y se enjuaga con agua tibia. Antes del lavado, puede aplicarse un quitamanchas como oxígeno activo o una pequeña cantidad de limón, y añadir media taza de vinagre blanco en la lavadora para reforzar el proceso.

Qué hacer según el tipo de maquillaje

La experta en limpieza Begoña Pérez, conocida como La Ordenatriz, diferencia el tratamiento según el producto.

Para manchas de máscara de pestañas, recomienda usar un desmaquillante bifásico waterproof directamente sobre la zona. Tras frotar suavemente con una bayeta de microfibra, la funda puede pasar a lavadora.

En el caso de base de maquillaje, su método indica aplicar alcohol isopropílico y trabajar la mancha con microfibra hasta reducirla casi por completo. Antes de que el alcohol se evapore, se aconseja lavar la prenda para terminar de eliminar los restos.

Cómo prevenir manchas en la funda

Aunque los métodos de limpieza suelen ser efectivos, la prevención reduce el problema. Se recomienda retirar con atención los productos de larga duración, especialmente bases y máscaras resistentes al agua.

Otra medida útil es usar fundas protectoras adicionales y elegir tejidos lavables que toleren tratamientos antimanchas sin deteriorarse.

Revisar el rostro antes de dormir ayuda a identificar residuos que pudieron quedar tras el desmaquillado y evitar que se transfieran a la ropa de cama.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

Asamblea Nacional abre la puerta al juicio político contra exministro Jimmy Martin Delgado por crisis sanitaria

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO