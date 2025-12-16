Compras navideñas presionan el presupuesto familiar y elevan riesgo de endeudamiento

Las compras navideñas realizadas por las familias, principalmente durante diciembre, en hogares de todo el país, generan una presión significativa sobre el presupuesto familiar debido al incremento de gastos en regalos, alimentos y celebraciones, lo que obliga a aplicar estrategias de planificación financiera para evitar el sobreendeudamiento.

Durante la Navidad y el fin de año, el consumo se intensifica por tradiciones sociales y compromisos familiares. Este patrón de gasto se repite cada año y suele concentrarse en un periodo corto, lo que provoca desequilibrios financieros cuando no existe una previsión adecuada, explica la economista María Dolores Hernández.

Falta de planificación y compras impulsivas

Uno de los principales factores que incide en el impacto económico de diciembre es la ausencia de un presupuesto específico para las festividades. Muchas familias no definen un límite de gasto previo, lo que facilita compras impulsivas motivadas por promociones, descuentos o presión social, manifiesta.

La falta de planificación también dificulta priorizar necesidades. “En varios casos, los gastos en regalos superan lo previsto y obligan a recortar recursos destinados a otros rubros esenciales del presupuesto familiar, como alimentación o servicios básicos”, indica la especialista.

Uso del crédito y riesgos financieros

El uso de tarjetas de crédito se incrementa de forma notable durante la temporada navideña. Este mecanismo permite diferir pagos, pero también expone a las familias a asumir compromisos financieros que se extienden varios meses después de las celebraciones.

Hernández advierte que pagar regalos en cuotas sin evaluar la capacidad real de pago puede generar acumulación de deudas con intereses. “Esta situación suele reflejarse en enero, cuando los hogares enfrentan gastos habituales junto con obligaciones adquiridas en diciembre”, agrega.

Presupuesto navideño como herramienta clave

Por ello, la especialista menciona que la elaboración de un presupuesto navideño debe ser una de las principales recomendaciones para gestionar los gastos sin endeudarse. “Este debe considerar un monto máximo destinado a regalos, acorde a los ingresos disponibles y sin comprometer la estabilidad financiera”, dice.

Definir un límite de gasto por persona también contribuye a mantener el control. Esta práctica permite distribuir mejor los recursos y reduce la probabilidad de incurrir en compras excesivas durante los días previos a la Navidad.

Alternativas para reducir el gasto en regalos

La planificación anticipada de las compras facilita la comparación de precios y evita adquisiciones de última hora, cuando la demanda suele elevar los costos. Comprar con tiempo permite aprovechar ofertas reales y ajustar el gasto al presupuesto definido.

Además, optar por regalos de menor costo o alternativas no materiales puede ayudar a disminuir el impacto en el presupuesto familiar. Estas decisiones permiten cumplir con las tradiciones sin recurrir al endeudamiento.

Contexto económico y decisiones de consumo

El contexto económico influye directamente en la capacidad de gasto de los hogares. En escenarios de inflación o menor crecimiento económico, las familias enfrentan mayores restricciones y deben evaluar con mayor cautela cada decisión de consumo.

Analistas recomiendan analizar si un gasto es necesario o puede postergarse. Esta evaluación resulta clave para mantener el equilibrio financiero y evitar comprometer ingresos futuros por gastos concentrados en diciembre.

Manejo responsable del crédito

El uso responsable del crédito es fundamental durante la temporada navideña. Las entidades financieras aconsejan evitar el pago mínimo mensual, ya que prolonga la deuda y encarece el costo final de los regalos.

Asimismo, se sugiere no utilizar varias tarjetas de crédito de forma simultánea, ya que esto dificulta el control de los pagos y aumenta el riesgo de incumplimiento en los meses posteriores.

Los ingresos adicionales que se reciben en diciembre, como bonos o décimos, pueden servir para cubrir parte de los gastos navideños sin recurrir a financiamiento. Su uso planificado reduce la presión sobre el presupuesto regular.