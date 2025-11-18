Conaie celebra el “No” masivo al referéndum y exige a Daniel Noboa gobernar en clave plurinacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó este lunes 17 de noviembre como una “victoria histórica” el rechazo de las cuatro preguntas del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, y demandó al Gobierno reconocer el mensaje ciudadano y gobernar “escuchando las voces de los pueblos” dentro del marco del Estado plurinacional.

En conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la Conaie en el norte de Quito, su presidente Marlon Vargas afirmó que los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgan más del 58 % al “No” en todas las preguntas, representan “un mandato claro” para que el Ejecutivo deje atrás la “prepotencia” y atienda las necesidades urgentes de la población.

“Se gobierna escuchando, no imponiendo”: Marlon Vargas

“Escuche los planteamientos dentro del marco del Estado plurinacional. No se gobierna con prepotencia, con discriminación. Se gobierna escuchando las voces de los pueblos. Convocamos a la verdadera unidad nacional”, declaró Vargas ante decenas de periodistas y dirigentes del Parlamento de los Pueblos y organizaciones afiliadas.

De acuerdo con diario El Universo, el líder indígena subrayó que el triunfo del “No” no es exclusivamente del movimiento indígena, sino de toda la ciudadanía que rechazó la posibilidad de una nueva Constitución que pudiera retroceder derechos colectivos ya conquistados.

⭕Contundente triunfo del NO en la Consulta Popular y Referéndum 2025. La CONAIE afirmó hoy que este resultado pertenece al pueblo ecuatoriano: pueblos y nacionalidades, comunidades, barrios, juventudes, mujeres y movimientos sociales que defendieron sus derechos y le dijeron NO… pic.twitter.com/LtnXZuoLSV — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) November 17, 2025

Ecuarunari: “El rechazo es fruto del trabajo en las bases”

El presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, explicó que durante semanas las comunidades y organizaciones de segundo grado analizaron las implicaciones de redactar una nueva carta magna. “Esta posición del electorado es resultado de un trabajo territorial profundo que alertó sobre la regresión de derechos que significaría una asamblea constituyente controlada por el Ejecutivo”, señaló.

Ainaguano criticó el gasto de más de 60 millones de dólares en la consulta: “Esos recursos pudieron invertirse en educación, salud y hospitales. No se trata de llegar a una provincia a entregar bonos de 1.000 dólares, tractores o 25 chanchos a una comunidad de 1.000 habitantes. Eso no resuelve los problemas estructurales”.

Llamado a la unidad desde Imbabura y respaldo nacional

La vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, agradeció el respaldo recibido por las comunidades de Imbabura y otras regiones durante el paro nacional de 2022. Reiteró la convocatoria a la unidad: “El pueblo ha hablado. Ahora corresponde al Gobierno escuchar y trabajar con los 18 millones de ecuatorianos”.

Los dirigentes indígenas coincidieron en que el rechazo a las preguntas sobre bases militares extranjeras, eliminación del financiamiento a partidos políticos, reducción de asambleístas de 151 a 73 y convocatoria a asamblea constituyente refleja el deseo de mantener los avances del Estado plurinacional consagrados en la Constitución de 2008.

La Conaie anunció que mantendrá reuniones internas para definir próximas acciones. Reiteró su disposición al diálogo siempre que se respete el carácter plurinacional del Estado.