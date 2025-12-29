COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Farinango, recibió impactos de proyectiles durante una protesta en Imbabura, según reportes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac).
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Desde el 22 de septiembre organizaciones indígenas iniciaron un paro nacional en el país. Fotografía : API
Ibarra, jueves 25 de septiembre de 2025 los campesinos de las comunidades del pueblo Kichwa Karanki se movilizaron hacia el centro de la ciudad, para expresar su rechazo al decreto ejecutivo 126. Con consignas en contra del gobierno se desplazaron por las principales calles de la urbe. FOTOS: Juan Carlos Cevallos/API
Desde el 22 de septiembre organizaciones indígenas iniciaron un paro nacional en el país. Fotografía : API
Ibarra, jueves 25 de septiembre de 2025 los campesinos de las comunidades del pueblo Kichwa Karanki se movilizaron hacia el centro de la ciudad, para expresar su rechazo al decreto ejecutivo 126. Con consignas en contra del gobierno se desplazaron por las principales calles de la urbe. FOTOS: Juan Carlos Cevallos/API

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Edison David Farinango Tontaquimba, un indígena de 30 años originario de Cotacachi, provincia de Imbabura falleció en un hospital de Quito. El joven resultó gravemente herido durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno.

La Conaie confirmó el deceso  a través de un comunicado en redes sociales, atribuyendo la muerte a heridas causadas por el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que duraron del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.

Farinango, recibió impactos de proyectiles durante una protesta en Imbabura, según reportes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Permaneció dos meses en estado crítico antes de fallecer.

Detalles de las lesiones, proporcionada por organizaciones 

La Conaie indicó que Farinango sufrió heridas graves en el cuerpo por bombas lanzadas en las jornadas de protesta. Tras el incidente, fue trasladado a una unidad médica en Quito, donde luchó por su vida durante semanas. “Perdió la vida tras una larga lucha por sobrevivir a las graves heridas ocasionadas durante el paro nacional, producto de uso desproporcionado de la fuerza“, expresó la organización en su comunicado.

Por otro lado, la Unorcac detalló que el joven participaba activamente en las movilizaciones cuando ocurrió el hecho. Ambas entidades destacaron que su muerte enluta a la familia y al movimiento indígena, y reiteraron su rechazo al empleo de fuerza en las protestas.

Otras víctimas y alcance del paro

La Conaie reportó previamente las muertes de Efraín Fuerez, comunero de la Sierra norte; Rosa Elena Paqui, mujer kichwa saraguro de 61 años; y José Alberto Guamán Izama, joven kichwa de 30 años, agricultor y padre de dos hijos. Con el fallecimiento de Farinango, se eleva a cuatro el número de víctimas mortales durante el paro, según Inredh.

Según datos de las organizaciones, las protestas dejaron 142 personas detenidas y decenas de heridos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública en varios puntos del país, principalmente en la Sierra centro. El paro, liderado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie, se extendió por 31 días y se centró en demandas contra la política económica del presidente Daniel Noboa.

Antecedentes del conflicto social

El paro nacional surgió como respuesta a la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al diésel, medida que afectó a comunidades indígenas y campesinas. Las movilizaciones incluyeron bloqueos de vías y concentraciones en provincias como Imbabura, lo que generó tensiones con las autoridades.

De acuerdo con reportes de organizaciones como Conaie e Inredh, las protestas buscaban revertir la política, argumentando impactos en la economía rural. Sin embargo, el Gobierno mantuvo la medida, lo que prolongó el conflicto hasta su resolución en octubre.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Dónde empieza el 2026?: El país que recibe el Año Nuevo mientras otros aún desayunan

Policía Nacional incautó 1.078 cajas de cerveza de contrabando en operativo en Pichincha

¿Por qué fallan los propósitos de Año Nuevo?: Descubre cómo lograr tus metas en el 2026

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17% en 2025 y superan los USD 29.000 millones

Asambleísta Viviana Veloz rinde versión en Fiscalía por denuncia de traición a la patria

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Dónde empieza el 2026?: El país que recibe el Año Nuevo mientras otros aún desayunan

Policía Nacional incautó 1.078 cajas de cerveza de contrabando en operativo en Pichincha

¿Por qué fallan los propósitos de Año Nuevo?: Descubre cómo lograr tus metas en el 2026

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17% en 2025 y superan los USD 29.000 millones

Asambleísta Viviana Veloz rinde versión en Fiscalía por denuncia de traición a la patria

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Dónde empieza el 2026?: El país que recibe el Año Nuevo mientras otros aún desayunan

Policía Nacional incautó 1.078 cajas de cerveza de contrabando en operativo en Pichincha

¿Por qué fallan los propósitos de Año Nuevo?: Descubre cómo lograr tus metas en el 2026

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17% en 2025 y superan los USD 29.000 millones

Asambleísta Viviana Veloz rinde versión en Fiscalía por denuncia de traición a la patria

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO