Conaie confirma fallecimiento de indígena herido durante el paro nacional

Edison David Farinango Tontaquimba, un indígena de 30 años originario de Cotacachi, provincia de Imbabura falleció en un hospital de Quito. El joven resultó gravemente herido durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno.

La Conaie confirmó el deceso a través de un comunicado en redes sociales, atribuyendo la muerte a heridas causadas por el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que duraron del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.

Farinango, recibió impactos de proyectiles durante una protesta en Imbabura, según reportes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Permaneció dos meses en estado crítico antes de fallecer.

Detalles de las lesiones, proporcionada por organizaciones

La Conaie indicó que Farinango sufrió heridas graves en el cuerpo por bombas lanzadas en las jornadas de protesta. Tras el incidente, fue trasladado a una unidad médica en Quito, donde luchó por su vida durante semanas. “Perdió la vida tras una larga lucha por sobrevivir a las graves heridas ocasionadas durante el paro nacional, producto de uso desproporcionado de la fuerza“, expresó la organización en su comunicado.

Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón. 🕊️ La memoria de Edison Farinango exige verdad y justicia.

Su muerte es consecuencia de la represión contra las comunidades movilizadas en el Paro Nacional.

Por otro lado, la Unorcac detalló que el joven participaba activamente en las movilizaciones cuando ocurrió el hecho. Ambas entidades destacaron que su muerte enluta a la familia y al movimiento indígena, y reiteraron su rechazo al empleo de fuerza en las protestas.

Otras víctimas y alcance del paro

La Conaie reportó previamente las muertes de Efraín Fuerez, comunero de la Sierra norte; Rosa Elena Paqui, mujer kichwa saraguro de 61 años; y José Alberto Guamán Izama, joven kichwa de 30 años, agricultor y padre de dos hijos. Con el fallecimiento de Farinango, se eleva a cuatro el número de víctimas mortales durante el paro, según Inredh.

Según datos de las organizaciones, las protestas dejaron 142 personas detenidas y decenas de heridos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública en varios puntos del país, principalmente en la Sierra centro. El paro, liderado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie, se extendió por 31 días y se centró en demandas contra la política económica del presidente Daniel Noboa.

Antecedentes del conflicto social

El paro nacional surgió como respuesta a la decisión gubernamental de eliminar el subsidio al diésel, medida que afectó a comunidades indígenas y campesinas. Las movilizaciones incluyeron bloqueos de vías y concentraciones en provincias como Imbabura, lo que generó tensiones con las autoridades.

De acuerdo con reportes de organizaciones como Conaie e Inredh, las protestas buscaban revertir la política, argumentando impactos en la economía rural. Sin embargo, el Gobierno mantuvo la medida, lo que prolongó el conflicto hasta su resolución en octubre.