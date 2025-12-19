Concejo Metropolitano analiza ordenanza que mantiene valores del impuesto predial en Quito

El Concejo Metropolitano conoció en primer debate la ordenanza que mantiene los valores del impuesto predial en Quito para el bienio 2026–2027.

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión extraordinaria realizada el 19 de diciembre de 2025, conoció en primer debate la ordenanza reformatoria del impuesto predial urbano y rural, que mantiene los valores vigentes para el bienio 2026–2027, conforme a la normativa nacional.

La sesión extraordinaria No. 177 permitió conocer el contenido de la Ordenanza Metropolitana Reformatoria que regula el pago del impuesto predial en el Distrito Metropolitano de Quito.

La propuesta establece que no existirán incrementos generales en el impuesto predial, manteniendo los valores aplicados durante 2025, tanto en predios urbanos como rurales.

El análisis se enmarca en lo dispuesto por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que obliga a los municipios a revisar estas tablas cada dos años.

Marco legal y beneficios vigentes

Según la normativa, la actualización no implica necesariamente un aumento. En este caso, el Municipio opta por conservar los valores del bienio anterior.

Además, la ordenanza mantiene las exoneraciones legales previstas para adultos mayores y entidades benéficas, sin modificaciones en los criterios actuales.

Estas disposiciones buscan garantizar estabilidad tributaria y previsibilidad para los contribuyentes del Distrito Metropolitano.

Recaudación y componentes del tributo

La recaudación proyectada para 2026 asciende a USD 129,4 millones, según la información presentada durante la sesión del Concejo.

Este monto incluye el impuesto predial urbano y rural, la tasa de seguridad, la contribución al Cuerpo de Bomberos y el tributo a solares no edificados.

Desde el Municipio se indicó que estos recursos financian servicios y competencias locales establecidas por la ley.

Detalles técnicos y ejemplos de pago

La directora Metropolitana Tributaria, Diana Arias, explicó que, una vez aprobada la valoración catastral, corresponde ajustar la ordenanza conforme al Cootad.

Arias precisó que se mantiene el descuento del 10 % por pronto pago en enero, beneficio que disminuye de forma progresiva cada 15 días hasta el 30 de junio.

Actualmente, Quito registra 1’037.877 predios pertenecientes a 672.893 propietarios, de acuerdo con el catastro municipal.

Aclaraciones sobre el valor a pagar

Como ejemplo, Arias señaló que una persona con tres predios cuyo avalúo conjunto alcanza USD 475.000 pagará aproximadamente USD 336 por impuesto predial.

La funcionaria aclaró que cualquier variación en el monto responde a cambios en la valoración catastral de los predios y no a un incremento del impuesto.

Esta diferenciación busca evitar confusiones entre ajuste de avalúos y modificación de la tarifa tributaria.

Propuesta adicional en análisis

Durante la sesión también se presentó una iniciativa de los concejales relacionada con el impuesto a solares no edificados.

La propuesta plantea que el trámite de baja del tributo, cuando no exista servicio de agua potable, pueda realizarse de forma virtual, y no presencial.

Este cambio requeriría un plazo de 30 a 60 días para su implementación y será evaluado en el segundo debate de la ordenanza.