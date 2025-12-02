COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Santo Domingo
Política

Concejo Municipal de Santo Domingo concede licencia por 60 días a concejal investigado por tentativa de asesinato

La licencia sin sueldo para el concejal Miguel M. fue aprobada en una sesión marcada por su proceso penal y sus ausencias consecutivas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Concejo Municipal de Santo Domingo concede licencia por 60 días a concejal investigado por tentativa de asesinato
La sesión inició a las 11h00.
Concejo Municipal de Santo Domingo concede licencia por 60 días a concejal investigado por tentativa de asesinato
La sesión inició a las 11h00.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó una licencia sin remuneración para el concejal Miguel M., en medio de un proceso penal y ausencia prolongada del cabildo.

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó el 2 de diciembre de 2025, en la sala de sesiones del cabildo, una licencia sin remuneración para el concejal Miguel M., quien la solicitó por calamidad doméstica, conforme lo permite la normativa vigente.

Concejo Municipal aprueba licencia sin sueldo para Miguel M. en medio de proceso judicial

La sesión del Concejo Municipal incluyó como quinto punto el análisis del pedido de licencia sin remuneración, solicitado por Miguel M. desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026. El pedido se ampara en el Art. 57 literal s) del COOTAD, y en los Arts. 28 literal a) de la LOSEP y 40 del Reglamento General.

El alcalde Wilson Erazo recordó que las decisiones deben ajustarse a la ley e hizo leer un informe emitido por la Dirección de Talento Humano, donde se detalla el alcance de la solicitud. En su oficio, el concejal señaló que la licencia busca atender una calamidad doméstica, y que, una vez aprobada, corresponderá la principalización de la alterna.

La normativa establece que las licencias sin remuneración no pueden superar 60 días cuando se refieren a enfermedades catastróficas o calamidad doméstica.

Un proceso penal en curso

El concejal Miguel M. se encuentra vinculado a una investigación por tentativa de asesinato, iniciada tras un video viral en el que se observa una supuesta conversación entre él y un presunto sicario sobre un ataque armado contra Washington V.

El 9 de septiembre de 2025, una jueza dictó prisión preventiva contra Miguel M. y José P., y abrió una instrucción fiscal de 90 días. Además, se aplicaron medidas de protección a favor de la víctima.

Documentos migratorios oficiales confirman que Miguel M. salió de Ecuador el 9 de septiembre de 2025, rumbo a Pasto, Colombia. Aunque se conectó a dos sesiones por Zoom, dejó de hacerlo después del allanamiento a su oficina por parte de la Fiscalía.

Ausencias reiteradas y antecedentes en el Concejo

Miguel M. suma al menos cuatro ausencias consecutivas, lo que podría poner en riesgo su cargo. Su alterna tampoco ha asistido a las sesiones recientes, según consta en los registros del cabildo.

En septiembre de 2025, el Concejo ya había aprobado sus vacaciones, entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, con seis votos a favor. Ese antecedente generó debate sobre la continuidad de permisos otorgados al edil.

Durante la sesión del 2 de diciembre, el alcalde Wilson Erazo señaló que “cada uno responde de sus actos y de sus acciones”, refiriéndose al marco legal que rige a los funcionarios.

Votación final y resultados

El concejal Jhonny Espinosa mocionó la aprobación del punto, y la propuesta recibió el apoyo de la concejal Ximena Toro. En la votación:

  • Cinco votos fueron a favor.

  • Cuatro votos en blanco, que se suman a la mayoría.

  • Tres votos en contra: Alberto Pantoja, Diana Saltos y Liliana Silva.

Con esta votación, el Concejo aprobó la licencia sin remuneración para Miguel M., que estará vigente hasta el 30 de enero de 2026 (5).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal Liliana Silva presenta acción constitucional para exigir información sobre proyecto de ciclovías

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

Reestructuración financiera post-divorcio: Claves para el presupuesto unipersonal

¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal Liliana Silva presenta acción constitucional para exigir información sobre proyecto de ciclovías

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

Reestructuración financiera post-divorcio: Claves para el presupuesto unipersonal

¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal Liliana Silva presenta acción constitucional para exigir información sobre proyecto de ciclovías

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

Reestructuración financiera post-divorcio: Claves para el presupuesto unipersonal

¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO