Concejo Municipal de Santo Domingo concede licencia por 60 días a concejal investigado por tentativa de asesinato

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó el 2 de diciembre de 2025, en la sala de sesiones del cabildo, una licencia sin remuneración para el concejal Miguel M., quien la solicitó por calamidad doméstica, conforme lo permite la normativa vigente.

La sesión del Concejo Municipal incluyó como quinto punto el análisis del pedido de licencia sin remuneración, solicitado por Miguel M. desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026. El pedido se ampara en el Art. 57 literal s) del COOTAD, y en los Arts. 28 literal a) de la LOSEP y 40 del Reglamento General.

El alcalde Wilson Erazo recordó que las decisiones deben ajustarse a la ley e hizo leer un informe emitido por la Dirección de Talento Humano, donde se detalla el alcance de la solicitud. En su oficio, el concejal señaló que la licencia busca atender una calamidad doméstica, y que, una vez aprobada, corresponderá la principalización de la alterna.

La normativa establece que las licencias sin remuneración no pueden superar 60 días cuando se refieren a enfermedades catastróficas o calamidad doméstica.

Un proceso penal en curso

El concejal Miguel M. se encuentra vinculado a una investigación por tentativa de asesinato, iniciada tras un video viral en el que se observa una supuesta conversación entre él y un presunto sicario sobre un ataque armado contra Washington V.

El 9 de septiembre de 2025, una jueza dictó prisión preventiva contra Miguel M. y José P., y abrió una instrucción fiscal de 90 días. Además, se aplicaron medidas de protección a favor de la víctima.

Documentos migratorios oficiales confirman que Miguel M. salió de Ecuador el 9 de septiembre de 2025, rumbo a Pasto, Colombia. Aunque se conectó a dos sesiones por Zoom, dejó de hacerlo después del allanamiento a su oficina por parte de la Fiscalía.

Ausencias reiteradas y antecedentes en el Concejo

Miguel M. suma al menos cuatro ausencias consecutivas, lo que podría poner en riesgo su cargo. Su alterna tampoco ha asistido a las sesiones recientes, según consta en los registros del cabildo.

En septiembre de 2025, el Concejo ya había aprobado sus vacaciones, entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, con seis votos a favor. Ese antecedente generó debate sobre la continuidad de permisos otorgados al edil.

Durante la sesión del 2 de diciembre, el alcalde Wilson Erazo señaló que “cada uno responde de sus actos y de sus acciones”, refiriéndose al marco legal que rige a los funcionarios.

Votación final y resultados

El concejal Jhonny Espinosa mocionó la aprobación del punto, y la propuesta recibió el apoyo de la concejal Ximena Toro. En la votación:

Cinco votos fueron a favor .

Cuatro votos en blanco , que se suman a la mayoría.

Tres votos en contra: Alberto Pantoja, Diana Saltos y Liliana Silva.

Con esta votación, el Concejo aprobó la licencia sin remuneración para Miguel M., que estará vigente hasta el 30 de enero de 2026 (5).