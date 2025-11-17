Concejo Municipal de Santo Domingo discutirá la propuesta de contribución para manejo de residuos sólidos

Santo Domingo se prepara para el primer debate oficial de la nueva tasa de basura, una propuesta municipal que busca ordenar el financiamiento del servicio de recolección.

El Concejo Municipal de Santo Domingo discutirá este martes 18 de noviembre de 2025 el primer debate de la propuesta de tasa de basura, presentada por el alcalde Wilson Erazo para financiar de forma sostenible el manejo de residuos en la ciudad, según informó el Municipio.

El alcalde Wilson Erazo explicó que la propuesta responde a la necesidad de garantizar un sistema eficiente de recolección y disposición final. Señaló que, en los últimos años, el cantón fortaleció su infraestructura ambiental y dejó atrás el antiguo botadero a cielo abierto, reemplazándolo por un complejo ambiental técnicamente operativo.

Erazo destacó que el Municipio no puede retroceder en los avances logrados desde 2019, cuando —según dijo— recibió un sistema colapsado. Afirmó que mantener la ciudad limpia requiere corresponsabilidad y que la tarifa permitirá cubrir costos sin afectar a los sectores populares.

Comisiones listas para el debate

El alcalde informó que las comisiones de Legislación y Presupuesto ya entregaron sus informes favorables. Añadió que se realizaron socializaciones con la Asamblea Ciudadana y sectores barriales, quienes conocieron la propuesta y los fundamentos técnicos.

De acuerdo con Erazo, cerca de 30.000 a 40.000 familias no pagaban por el servicio debido a la estructura anterior, que aplicaba subsidios completos en varios casos. Con el nuevo esquema, todos los hogares deberán realizar una contribución mínima, adaptada a su capacidad económica.

La autoridad sostuvo que el objetivo es que la tarifa sea justa y proporcional, evitando incrementos superiores a lo que muchos usuarios ya cancelaban a través de planillas de la CNEL.

Existen varias propuestas de tasas que están en manos de los trece concejales.

Aseguró que la medida busca ordenar un sistema que, hasta ahora, absorbía costos desde el presupuesto municipal.

Argumentos del Ejecutivo municipal

Erazo explicó que el Municipio ha subsidiado durante años el servicio de recolección y transporte de desechos, lo que ha generado tensiones presupuestarias. Por ello, considera necesario que todos los habitantes aporten de forma equitativa.

Añadió que la nueva tasa permitirá sostener la operación del complejo ambiental. Además de garantizar que la basura se recoja sin interrupciones, “porque dejar un día sin recolección —dijo— afectaría la salud pública”.

El alcalde manifestó que su intención no es confrontar a ningún sector político, sino plantear soluciones basadas en la realidad financiera del cantón. Señaló que algunos concejales expresaron reservas por temor a la impopularidad, pero insistió en que el debate es una oportunidad para “tomar decisiones responsables”.

En la sesión también se debatirá el presupuesto municipal para el año 2026.