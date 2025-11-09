COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Quito
Sociedad

Conciertos de Shakira en Quito: Más de mil policías brindan seguridad dentro y fuera del Estadio Olímpico Atahualpa

La Policía Nacional desplegará más de mil efectivos para garantizar la seguridad durante los conciertos de Shakira en Quito los días 8, 9 y 11 de noviembre. El operativo, activo desde el viernes, cubrirá el Estadio Olímpico Atahualpa y sus alrededores.
Conciertos de Shakira en Quito: Más de mil policías brindan seguridad dentro y fuera del Estadio Olímpico Atahualpa.
Cinthya Chanatasig

Cinthya Chanatasig

La Policía Nacional del Ecuador ejecuta un vasto dispositivo de seguridad que abarca los días 8, 9 y 11 de noviembre de 2025. Esto es con motivo de los esperados conciertos de Shakira en Quito. El operativo, activo ininterrumpidamente desde las 22h00 del viernes 7 de noviembre, busca garantizar el orden público. Además, busca la convivencia pacífica ante la masiva afluencia de fanáticos que se dan cita en el Estadio Olímpico Atahualpa y sus zonas aledañas.

Para esta misión, se han movilizado 1.100 servidores policiales pertenecientes a los ejes preventivo, investigativo e inteligencia. Este contingente humano cuenta con un robusto soporte logístico. Esto incluye 10 patrulleros, 45 motocicletas, 3 Unidades Móviles de Atención Ciudadana (UMAC), 4 ambulancias y una aeronave para vigilancia aérea. Todo este despliegue busca asegurar una cobertura integral durante los días de conciertos de Shakira y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Seguridad en el estadio y sus perímetros por los conciertos de Shakira

El Coronel Emerson Luna, Jefe del Operativo, detalló que la presencia policial será exhaustiva sin descuidar el patrullaje ordinario en el resto de la ciudad. Durante los conciertos de Shakira en Quito, los uniformados, en conjunto con la seguridad privada, controlarán rigurosamente los 14 accesos habilitados al recinto deportivo. Adicionalmente, se han instalado 17 puntos seguros estratégicos en el perímetro externo para asistencia ciudadana y se han activado dos grupos de reacción inmediata.

Estas son las vías cerradas en Quito por los tres conciertos que brindará la cantante colombiana Shakira

Cierres viales y movilidad

El dispositivo de seguridad se complementa con un estricto plan de movilidad. Este se ejecuta en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se han implementado cierres viales primarios y secundarios que restringen la circulación vehicular en las inmediaciones del estadio. Los conciertos de Shakira han provocado estas restricciones que afectan tramos importantes de la Avenida 6 de Diciembre, José Correa y Eloy Alfaro. Estas restricciones buscan facilitar el flujo peatonal seguro de los miles de asistentes. Las autoridades recomiendan el uso de rutas alternas como las avenidas 10 de Agosto, Amazonas y Simón Bolívar. Esto es para quienes deban transitar por el norte de la urbe.

Coordinación interinstitucional

Este megaoperativo se desarrolla bajo una estrecha coordinación con el ECU-911, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Salud. La Policía Nacional mantendrá su despliegue operativo incluso después de finalizado cada evento. Es para reforzar la vigilancia en paradas de buses y principales ejes viales. Después de disfrutar de los espectáculos, el retorno de los asistentes a los conciertos de Shakira será tranquilo gracias a estas medidas.

