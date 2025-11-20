Condenan a 13 años de cárcel a hombre por abuso sexual contra dos niñas.

Un juez del Tribunal de Garantías Penales condenó a un hombre a 13 años y cuatro meses de cárcel por abuso sexual contra dos niñas de seis y siete años.

La sentencia incluye una multa de cuarenta salarios básicos unificados, equivalente a 18.800 dólares. Asimismo, el pago de 5.000 dólares como parte de la reparación integral ordenada por la autoridad.

Abuso sexual contra dos niñas: decisión judicial y medidas de protección

Las autoridades mantienen medidas de protección a favor de las víctimas y de sus familiares directos, con el fin de garantizar seguridad durante el proceso.

El caso se registró el 18 de diciembre de 2024 en un complejo ferial de Loja, Ecuador. En ese lugar, el responsable atendía un puesto de venta de ropa que frecuentaban las madres de las niñas.

“Aprovechando la confianza generada con las víctimas, quienes frecuentaban el lugar porque sus madres también trabajaban en el complejo, el agresor abusó sexualmente de las dos pequeñas de seis y siete años”, indicó la Fiscalía.

Las niñas alertaron de inmediato a sus madres, quienes acudieron a la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido y activar la búsqueda del implicado.

Actuación policial y proceso fiscal

Los agentes arrestaron al hombre en flagrancia y entregaron los elementos de convicción que respaldaron la acusación por abuso sexual infantil.

El tribunal analizó testimonios, informes técnicos y pruebas recabadas y determinó que el procesado cumple con los requisitos para recibir la condena por abuso sexual contra dos niñas. (07)