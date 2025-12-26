Condenan a hombre por asesinato y desmembramiento de su esposa

Un hombre de Massachusetts, Estados Unidos, identificado como Brian Walshe, de 50 años, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable del asesinato y desmembramiento de su esposa

Ana Walshe desapareció el 1 de enero de 2023 en Cohasset. La fiscalía confirmó que Walshe desmembró su cuerpo metódicamente y lo arrojó a distintos contenedores de basura, motivado parcialmente por razones económicas.

Brutalidad y motivación del crimen

Durante el juicio, se reveló que Walshe realizó búsquedas macabras en Google, incluyendo “10 maneras de deshacerse de un cadáver si realmente lo necesita”, “sierra para metales, la mejor herramienta para desmembrar” y “¿se le puede acusar de asesinato sin un cuerpo?”.

En el Tribunal Superior del Condado de Norfolk, Walshe también recibió sentencias adicionales: no menos de 19 años por mentir a la policía y dos años por eliminación indebida del cuerpo de su esposa.

Crimen premeditado

La jueza Diane Freniere declaró: “La gravedad de sus actos es innegable. Sus actos al desmembrar el cuerpo de su esposa y desechar sus restos solo pueden describirse como bárbaros e incomprensibles”.

El fiscal adjunto Gregory Connor afirmó que la sentencia consecutiva es severa, pero apropiada. “La dignidad humana se vio completamente ofendida por las acciones del acusado y por cómo privó a su familia de enterrar a Ana”.

Impacto familiar y hallazgos policiales

Aleksandra Dimitrijevic, hermana de Ana, dijo: “Perder a mi hermana en enero de 2023 cambió nuestras vidas para siempre y nos dejó con un vacío insoportable”. Agregó: “Lucho con un dolor que llega sin previo aviso, esperando cada mañana que todo esto sea solo una pesadilla”.

Tras la desaparición, Walshe declaró a la policía que Ana salió a Washington, D.C. por trabajo y que “no ha tenido noticias de ella desde entonces”. Sin embargo, encontraron sangre en el sótano y un cuchillo manchado que demostraron lo contrario.

Asesinato y desmembramiento de su esposa: beneficio económico y custodia de hijos

La Fiscalía indicó que el motivo económico del crimen fue la póliza de seguro de vida de 2.7 millones de dólares, de la cual Walshe era el único beneficiario. Además, señalaban que Ana mantenía una relación con un agente inmobiliario.

El mes pasado, Walshe admitió haber desmembrado a su esposa y engañado a la policía, manteniendo inocencia en otros cargos. Los tres hijos pequeños quedaron bajo custodia estatal.