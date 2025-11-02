Confirman la muerte de doce reos en tres cárceles de Ecuador

Los centros carcelarios de Ecuador siguen en crisis. Durante este fin de semana se reportó la muerte de doce reos en tres centros penitenciarios del país, mientras las autoridades investigan los casos.

Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmaron los hechos.

Nueve reos murieron en la Penitenciaría del Litoral

De acuerdo a las fuentes oficiales, los decesos se dieron en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, la cárcel de Esmeraldas y la cárcel de Turi en Cuenca.

El caso más grande se dio en la ‘Peni’. Ayer, en horas de la tarde, la Policía informó la muerte de tres presos. Sin embargo, ya en la noche, el SNAI confirmó que la cifra era de nueve.

El personal de la Policía sostuvo que dos fallecidos se reportaron en el policlínico del Centro de Privación de Libertad Número 1, mientras que otro fue hallado sin vida en su celda, la noche del viernes 31. Estos reos estaban tras las rejas por procesos penales por robo y tráfico de sustancias ilícitas, se indicó.

Los otros seis cuerpos se encontraron en las celdas del pabellón 10 del ala tres, indicó el SNAI. Cabe destacar, que la entidad no detalló si los cadáveres presentaban signos de violencia.

Otros casos en cárceles de Ecuador

En la cárcel de Turi se confirmó la muerte de un hombre de 34 años, sentenciado a 10 años de cárcel por delincuencia organizada. De acuerdo a la versión de otros reos, el sujeto salió de su celda, al regresar se sintió mal y murió.

Las autoridades trasladaron el cadáver al Centro Forense Azuay, para la necropsia que determinara las circunstancias de su deceso.

Por otra parte, la mañana del sábado 1 de noviembre se confirmó la muerte de dos hombres en la cárcel de Esmeraldas, un día después de sus detenciones.

Los hombres fueron detenidos durante un operativo del Bloque de Seguridad, en el sector de la Tola. Según el informe policial, los cuerpos registraban varios hematomas por golpes.

Violencia en las cárceles deja decenas de reos muertos

Ecuador ha vivido una escalada de violencia en sus prisiones desde febrero de 2021, con más de 500 presos asesinados entre 2021 y 2025, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Estas masacres, impulsadas por disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, han ocurrido principalmente en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

La peor masacre, en septiembre de 2021, registró 119 muertos en un solo día, la más sangrienta de la historia del país. ‘La Peni’ fue el escenario.

En septiembre de 2025, murieron 13 presos durante un enfrentamiento en la cárcel de Machala, y 17 más en un hecho similar en la prisión de Esmeraldas.

El hacinamiento y el control de bandas sobre prisiones facilitan el ingreso de armas y drogas, vinculadas al narcotráfico. La crisis refleja fallas estatales en un sistema penitenciario colapsado, exacerbado por la atomización de mafias. (13).