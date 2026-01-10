Congresistas demócratas advierten a Donald Trump ante cualquier uso no autorizado de la fuerza contra México

75 congresistas demócratas estadounidenses remitieron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advierten de que no se emplee la fuerza militar “sin autorización” en Venezuela, pero tampoco en México, y defendieron la necesidad de cooperar con las autoridades del país vecino.

“Le escribimos para expresar nuestra drástica oposición al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y las amenazas del presidente y de cargos de la Administración refiriéndose a una acción militar estadounidense dentro de México sin consentimiento de México y sin autorización del Congreso”, plantearon.

Advierten de consecuencia por un eventual ataque a México

La carta fue firmada por 75 congresistas a iniciativa de los miembros de la Cámara de Representantes Gregory Meeks, Joaquín Castro y Greg Stanton. En esta, argumentan que una acción así contra México podría afectar a la cooperación bilateral en materia de seguridad, perjudicar a empresas estadounidenses y a la política antidroga.

Además, destacaron que “violaría la soberanía de México y perjudicaría la nueva era de cooperación que ha propiciado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum”.

Los congresistas denuncian así las recientes declaraciones de Trump en las que advierte de una intervención militar contra los cárteles de la droga en México. “Los cárteles están gobernando México (…). Tenemos que hacer algo”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

Anteriormente, el 9 de diciembre, fue interrogado en entrevista con el portal Político sobre si consideraría una acción en México. “Claro que lo haría”, respondió.

La presidenta Sheinbaum resta importancia a la amenaza de Trump

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia a las advertencias de su homólogo estadounidense. Esto, pese a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Caracas que se saldó con la captura del ahora expresidente Nicolás Maduro. “Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, consideramos que es parte de su manera de comunicar”, dijo ayer en rueda de prensa.

Explicó que pidió al ministro de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que aborde la cuestión con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado”, dijo. Así, dejó la puerta abierta también a poder hablar con Trump “para fortalecer la cooperación”.

Sheinbaum aprovechó para recordar que ya “hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México” y que dispone de “un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad” con el presidente Trump.