Conmoción en Manta: Darwin Macías fue asesinado a tiros en una zona urbana de este cantón de Manabí

La tarde de este domingo 11 de enero de 2026, la tranquilidad del barrio San José, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se vio abruptamente interrumpida por un violento ataque armado. El suceso tuvo lugar específicamente en la intersección de la calle 113 y la avenida 111, donde un ciudadano identificado como Darwin Macías fue acribillado por desconocidos. La víctima se encontraba justo en la vía pública cuando fue interceptada por los atacantes. Los criminales no mediaron palabra antes de abrir fuego. Este nuevo crimen genera un profundo temor entre los residentes de esta zona de la parroquia Tarqui, quienes presenciaron la crudeza del acto violento contra su vecino.

Testigos presenciales y moradores del sector relataron momentos de terror al escuchar una ráfaga de aproximadamente 15 disparos que impactaron en la humanidad de Macías. Al salir de sus hogares para verificar lo ocurrido, los vecinos de Manta se encontraron con una escena desgarradora: el cuerpo de “Manteco”, como era conocido cariñosamente el fallecido, yacía sobre la acera. La víctima quedó tendida sobre un extenso charco de sangre producto de las múltiples heridas de bala recibidas en órganos vitales. Según los primeros informes de quienes habitan en la zona, al menos dos sujetos armados fueron los responsables de ejecutar este violento atentado que terminó con la vida del ciudadano de manera instantánea.

Escenas de dolor en el barrio San José

El impacto emocional del asesinato fue evidente con la llegada de los familiares más cercanos de la víctima al sitio del suceso en Manta. La madre de Darwin Macías, al percatarse de la tragedia, se abalanzó sobre el cadáver de su hijo, llorando de manera desconsolada mientras permanecía junto a él en la vía pública. La situación requirió la intervención de varios agentes policiales, quienes tuvieron que retirarla con delicadeza para permitir las labores de criminalística. El ambiente de dolor se intensificó con la aparición de la abuela y otros parientes, quienes ante la crisis nerviosa que sufrieron, necesitaron el apoyo y auxilio inmediato de los vecinos del barrio San José.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, los perpetradores de este asesinato en Manta utilizaron un vehículo para movilizarse y ejecutar el ataque. Tras cumplir con su cometido, los sicarios emprendieron una huida a precipitada carrera, desapareciendo de la vista de los testigos en cuestión de segundos. Los peritos de la Policía Nacional llegaron al área para recolectar los indicios balísticos y realizar el levantamiento del cuerpo, mientras la comunidad observaba con impotencia el desenlace de este acto de sicariato. La rapidez con la que actuaron los victimarios sugiere una planificación previa para acabar con la existencia de Darwin Macías frente al hogar de su familia.

Alarmante incremento de muertes violentas

Con el asesinato de Darwin Macías, las estadísticas de criminalidad en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó han alcanzado niveles sumamente preocupantes en el inicio del año. En tan solo once días transcurridos del mes de enero, la cifra de muertes violentas ha ascendido a un total de 25 casos registrados. Este número refleja una crisis de seguridad que mantiene en alerta a las autoridades y a la población civil de la zona costera. La recurrencia de estos homicidios demuestra una escalada de violencia que parece no dar tregua, convirtiendo a la ciudad en el epicentro de constantes ataques perpetrados por grupos de sicarios que operan en la provincia.

Específicamente, este fin de semana ha sido uno de los más sangrientos para el territorio de Manta y el vecino cantón de Montecristi. Macías se ha convertido en la octava víctima mortal de una serie de ataques armados que se han sucedido de forma consecutiva durante el sábado y el domingo. La frecuencia de estos ataques resalta la vulnerabilidad de ciertos sectores residenciales donde los delincuentes actúan a plena luz del día.

El asedio de la violencia en Tarqui

El barrio San José, donde ocurrió el asesinato de este domingo, se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la parroquia Tarqui, en Manta. Esta zona ha sido blanco de múltiples incidentes violentos recientemente, incluyendo los hechos ocurridos el pasado sábado. En menos de 48 horas, Tarqui ha sido el escenario de diversos ataques que han dejado un saldo de tres asesinados y dos personas heridas de gravedad. Esta secuencia de hechos violentos ha transformado a la parroquia en uno de los puntos más críticos en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. La persistencia de los ataques armados ha generado un clima de zozobra entre quienes transitan y habitan en estas calles.

La situación actual en Manta plantea un desafío mayor para las unidades de inteligencia y patrullaje de la fuerza pública. La comunidad de la parroquia Tarqui exige mayor presencia estatal tras ser testigos de cómo los heridos y fallecidos aumentan tras cada jornada de ataques. Los operativos realizados en el sector tras el crimen de “Manteco” buscan dar con el paradero del auto involucrado, pero hasta el momento la impunidad parece rodear estos incidentes. La ciudadanía espera que este ciclo de violencia cese, mientras las familias de las víctimas, como la de Darwin Macías, enfrentan el duelo en medio de la inseguridad que domina sus barrios.