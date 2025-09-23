Conozca cuántos aeropuertos nacionales e internacionales hay en Ecuador y en qué cantones se encuentran

Ecuador cuenta con una robusta red aeroportuaria que conecta sus cuatro regiones y facilita el acceso al mundo. En total, el país dispone de 22 aeropuertos y aeródromos operativos, gestionados y supervisados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). De esta red, 4 terminales son de categoría internacional y 18 prestan servicio para vuelos nacionales, constituyendo una infraestructura clave para el turismo, el comercio y la conectividad ciudadana.

Los 4 Gigantes: Puertas de Ecuador al Mundo

Los aeropuertos internacionales son los principales puntos de entrada y salida del país. Los dos más importantes son:

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito): Ubicado en la parroquia de Tababela, cantón Quito, es el más moderno del país. Desde su inauguración en 2013, ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su eficiencia, seguridad y servicio al cliente. Opera con decenas de aerolíneas internacionales, ofreciendo conexiones directas a destinos clave en América del Norte, Europa y toda América Latina.

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (Guayaquil): Situado en el cantón Guayaquil, ha sido reconocido por años como uno de los mejores en su categoría en la región. Su operatividad es fundamental para el comercio y el turismo de la costa ecuatoriana, con aerolíneas que conectan directamente con Estados Unidos, Europa y las principales capitales de Sudamérica.

A estos se suman el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Manta y el Aeropuerto Internacional Cotopaxi en Latacunga, que también tienen la capacidad para recibir vuelos internacionales, principalmente de carga y chárter.

Conectividad Interna: La Red de Aeropuertos Nacionales

La red de 18 aeropuertos nacionales es vital para la integración del país. Las principales aerolíneas domésticas conectan los destinos más importantes, siendo las rutas con mayor demanda las que unen Quito y Guayaquil con ciudades como Cuenca y, especialmente, con las Islas Galápagos (aeropuertos de Baltra y San Cristóbal).

Mientras los grandes aeropuertos mantienen un alto flujo de pasajeros, otros cumplen un rol estratégico. Terminales en la región amazónica como las de Macas, Tena o Shell registran un menor flujo de usuarios comerciales. Asimismo, aeródromos como el de Ambato y Riobamba no mantienen operaciones comerciales regulares, pero son parte fundamental de la red para aviación menor y logística.

Mapa Aeroportuario: Lista Completa por Cantón y Provincia

A continuación, se detalla la ubicación de los 22 aeropuertos y aeródromos de la red nacional:

Región Sierra:

Aeropuerto Mariscal Sucre (SEQM): Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

Aeropuerto Internacional Cotopaxi (SELT): Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Aeropuerto Mariscal Lamar (SECU): Cantón Cuenca, Provincia de Azuay.

Aeropuerto Ciudad de Catamayo (SECA): Cantón Catamayo, Provincia de Loja.

Aeropuerto Luis A. Mantilla (SETU): Cantón Tulcán, Provincia de Carchi.

Aeropuerto Chachoan: Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. Aeropuerto Chimborazo: Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.

Región Costa:

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (SEGU): Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas.

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro (SEMT): Cantón Manta, Provincia de Manabí.

Aeropuerto General Ulpiano Páez (SESA): Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena.

Aeropuerto General Manuel Serrano (SERO): Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro.

Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres (SESM): Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas.

Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas. Aeropuerto Los Perales (SESV): Cantón San Vicente, Provincia de Manabí.

Región Amazónica:

Aeropuerto Francisco de Orellana (SECO): Cantón Coca, Provincia de Orellana.

Aeropuerto Jumandy (SETE): Cantón Tena, Provincia de Napo.

Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal (SEMC): Cantón Macas, Provincia de Morona Santiago.

Aeropuerto de Nueva Loja (SENL): Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.

Aeropuerto Río Amazonas (SESL): Cantón Shell, Provincia de Pastaza.

Cantón Shell, Provincia de Pastaza. Aeropuerto de Cumbaratza (SEZC): Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe.

Región Insular (Galápagos):