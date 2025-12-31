Consejos para cuidar a las mascotas durante la pirotecnia de Fin de Año

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año representa un desafío recurrente durante las celebraciones. La combinación de música, luces y detonaciones altera el comportamiento animal.

El oído de perros y gatos percibe los sonidos con mayor intensidad que el humano. Por ello, las explosiones repentinas generan miedo, desorientación y respuestas de escape.

La evidencia científica respalda esta preocupación. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE reveló que el 52% de los perros analizados presentó miedo a los fuegos artificiales, lo que confirma el ruido como detonante principal.

Este impacto se refleja en episodios de ansiedad, accidentes domésticos y pérdidas de mascotas durante las noches festivas.

Estrés por fuegos artificiales en mascotas afecta a millones de hogares

En Ecuador, cuatro millones de familias conviven con una mascota y las estimaciones registran 5,2 millones de perros en todo el territorio. Estas cifras dimensionan el alcance del problema.

Durante Navidad y Fin de Año aumentan los reportes de estrés severo, extravíos y lesiones vinculadas a reacciones de pánico animal.

El acompañamiento responsable fortalece la sensación de seguridad y reduce el impacto del ruido festivo.

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales

Los especialistas recomiendan anticiparse y preparar el entorno del hogar antes del inicio de la pirotecnia. La planificación temprana permite que la mascota asocie el espacio con calma y protección.

Reducir estímulos externos favorece una respuesta emocional más estable durante los picos de ruido.

Entre las acciones clave destacan crear un refugio acogedor con cama, mantas y juguetes. Cerrar ventanas y cortinas disminuye la intensidad sonora y visual.

La música relajante o la televisión actúan como colchón sonoro. Mantener una actitud calmada transmite seguridad y evita reforzar el miedo.

Contacto, calma y técnicas de relajación

El método Tellington TTouch, basado en movimientos suaves y lentos, ayuda a disminuir la tensión física y emocional cuando se aplica con anticipación.

Este tipo de contacto consciente mejora la regulación emocional y refuerza el vínculo humano-animal.

Los especialistas recomiendan evitar la sobreprotección excesiva. Las mascotas perciben el estrés humano y pueden intensificar su reacción emocional.

Actualmente existen apoyos complementarios como snacks relajantes, feromonas y chalecos de contención, útiles dentro de una estrategia preventiva.

Fin de Año: la prevención del estrés por fuegos artificiales va más allá de una noche

La prevención del estrés por fuegos artificiales en mascotas no se limita a Navidad y Fin de Año. La constancia en las rutinas fortalece la tolerancia a estímulos sonoros intensos.

Juegos tranquilos, horarios estables y un ambiente seguro preparan a perros y gatos para enfrentar ruidos cotidianos.

Los especialistas recuerdan que el cuidado emocional se complementa con una nutrición balanceada, clave para sostener la salud integral.

Proteger a las mascotas durante las fiestas refleja una convivencia responsable y consciente.