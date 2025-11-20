Contar con los dedos ayuda a los niños a lograr habilidades matemáticas más avanzadas

Los niños que cuentan con los dedos entre los 4 y los 6 años de edad tienen mejores habilidades de suma a los 7 años, que aquellos que no usan los dedos.

Así lo determinó una investigación de la Universidad de Lausana en Suiza, publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología en ‘Developmental Psychology’. Esta sugiere que contar con los dedos es un paso importante hacia habilidades matemáticas más avanzadas.

“Contar con los dedos no es solo una herramienta para el éxito inmediato en los niños pequeños, sino una forma de apoyar el desarrollo de habilidades aritméticas abstractas avanzadas”, indicó la autora principal del estudio, Catherine Thevenot.

¿Cómo influye en la destreza para las matemáticas?

Contar con los dedos es ampliamente utilizado por los niños pequeños como una estrategia para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, muchos maestros de primaria esperan que dejen de contar con los dedos a una edad muy temprana.

De hecho, un estudio francés encontró que el 30% de los maestros de primer grado lo ven como una señal de que un niño tiene dificultades para comprender los conceptos numéricos.

Investigaciones anteriores generalmente solo evaluaban a los niños en un momento dado y encontraban que los menores que usan sus dedos para contar tienen un mejor desempeño en aritmética que los que no los usan, hasta aproximadamente los 7 años. Sin embargo, después de los 7 años, la relación se invierte y los niños que no usan sus dedos tienen un mejor desempeño que los que sí los usan.

Lo que seguía sin estar claro era si los que no usaban los dedos a los 7 años nunca los habían usado o eran “exusuarios”. “Nuestro estudio tuvo como objetivo aclarar esta distinción y comprender mejor lo que el uso de los dedos, o su ausencia, revela realmente sobre el desarrollo aritmético de los niños”, aporta Thevenot.

Así se dio el estudio

Para esto, ella y su compañera, la doctora Marie Krenger, siguieron a 211 niños suizos de entre 4 años y medio y 7 años y medio (desde preescolar hasta segundo grado) para evaluar cómo cambiaban sus estrategias de conteo a lo largo del tiempo y su relación con la habilidad matemática.

Dos veces al año, las investigadoras les pedían a los niños que resolvieran hasta tres series de problemas de suma de dificultad creciente. Por ejemplo sumar dos dígitos entre 1 y 5, o sumar dos dígitos entre 6 y 9. En cada prueba, las investigadoras solo pasaban al siguiente nivel de dificultad si el niño había resuelto correctamente el 80% de la serie anterior.

Los investigadores grabaron en vídeo a los niños y observaron si usaban los dedos durante las tareas de suma. En general, descubrieron que el conteo con los dedos alcanzaba su punto máximo alrededor de los 5 años y medio a 6 años. Hasta los 5 años, más niños sumaban sin usar los dedos que con ellos.

Sin embargo, a los 6 años y medio, el 92% de los niños había usado los dedos durante al menos un punto de prueba. A los 7 años y medio, el 43% de los niños eran “excontadores con los dedos” (habían usado los dedos durante al menos una prueba). Mientras que el 50% eran contadores con los dedos actuales y solo el 7% nunca había contado con los dedos.

Tienen mejores habilidades matemáticas

Los investigadores descubrieron que los niños con mejor rendimiento eran aquellos que habían usado los dedos en el pasado. A los 6 años, estos exusuarios de dedos superaron a los niños que nunca los usaron y a los que todavía los usaban.

“Esto tiene implicaciones importantes, ya que demuestra que no hay razón para desalentar a los niños en la escuela a usar sus dedos para resolver problemas aritméticos con el argumento de que esta estrategia podría impedirles cambiar a procedimientos internalizados más rápidos una vez que los números se vuelven demasiado grandes para ser representados con los dedos”, plantea Thevenot.

“Esta investigación apoya el fomento del uso de los dedos en la aritmética en los niños sin temor a que se queden estancados en estrategias limitadas”, finalizó.

Cabe mencionar que las habilidades matemáticas son clave en el desarrollo mental de los niños.

Con información de Europa Press