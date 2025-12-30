COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Negocios

Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

Esta medida se fundamenta en la Resolución 14 del 30 de junio de 2025, reformada por la Resolución 17 del 30 de julio del mismo año.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Una de las brigadas informativas realizadas por el SRI. Fotografía: @SRIoficialEc
Una de las brigadas informativas realizadas por el SRI. Fotografía: @SRIoficialEc

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

A partir del 1 de enero de 2026, los contribuyentes de todo el país deberán implementar la transmisión inmediata de facturas, comprobantes de venta, documentos de retención y complementarios al Servicio de Rentas Internas (SRI), según anunció la institución este martes 30 de diciembre de 2025. La disposición, que sustituye los plazos de envío diferido que existían previamente, tiene como propósito fundamental la modernización del sistema tributario ecuatoriano y la obtención de datos más oportunos sobre la actividad económica nacional.

Esta medida se fundamenta en la Resolución 14 del 30 de junio de 2025, reformada por la Resolución 17 del 30 de julio del mismo año.  La disposición implica que la información de las transacciones comerciales de bienes y servicios será recibida por el SRI en tiempo real.

Objetivos de la disposición y reducción de inconsistencias

La implementación de la modalidad de transmisión inmediata se basa en que la institución contará con mayor información más oportuna sobre las operaciones comerciales y reducirá las inconsistencias que suelen presentarse en las declaraciones tributarias de los contribuyentes. Al recibir los datos de manera instantánea, el organismo tributario busca un seguimiento más eficiente de las operaciones comerciales. 

El SRI comunicó que esta alineación con estándares de administración tributaria digital también brinda mayor seguridad tanto a los contribuyentes como a los consumidores. 

Implicaciones prácticas

La nueva obligación genera la necesidad de ajustes técnicos en los sistemas de facturación utilizados por empresas y personas naturales, especialmente en aquellos negocios que aún emplean esquemas de transmisión diferida. Los contribuyentes están obligados a verificar que sus plataformas tecnológicas cumplan con todos los requisitos técnicos establecidos por la autoridad.

Esta medida se suma a otros cambios de control y digitalización aplicados en el país durante los últimos años.

Recomendaciones del SRI y Canales de Soporte

El SRI hizo un llamado a los contribuyentes para que realicen pruebas y validaciones anticipadas de sus sistemas de facturación electrónica. 

Para solventar cualquier duda o consulta técnica y operativa, la entidad tributaria mantiene habilitados sus canales de atención tanto de forma presencial como telefónica. Este soporte busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones y apoyar a los contribuyentes en la adecuación de sus procesos informáticos a la normativa vigente, según se informó. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO