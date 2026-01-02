Revolución Ciudadana convoca a su Convención Nacional 2026 en Manta

La Revolución Ciudadana convocó de manera oficial a su Convención Nacional 2026, un evento que abrirá el proceso de elecciones internas para renovar su dirección nacional. Además, el encuentro permitirá debatir y votar reformas al Régimen Orgánico del movimiento político.

La organización estableció que la Convención se desarrollará los días 17 y 18 de enero de 2026, con sede en Manta, provincia de Manabí. Sin embargo, la participación y votación se ejecutarán bajo una modalidad virtual y representativa mediante la plataforma tecnológica AppRC5.

Convención Nacional de la Revolución Ciudadana definirá autoridades

De acuerdo con la convocatoria firmada por Luisa González, presidenta nacional del movimiento, la Convención se realizará exclusivamente con delegadas y delegados previamente electos. Estos representantes deberán completar su registro dentro del plazo fijado en el calendario electoral interno.

El proceso de elección se aplicará bajo el sistema de lista cerrada, lo que significa que las y los votantes respaldarán planchas completas. El mismo mecanismo regirá para aprobar o rechazar las reformas planteadas al Régimen Orgánico de la Revolución Ciudadana.

Durante la Convención, el movimiento definirá a sus principales autoridades nacionales para el período 2026-2028. Entre los cargos constan la Presidencia Nacional, Vicepresidencia, Secretaría Ejecutiva y la Responsable Económica.

Asimismo, la jornada incluirá la renovación de varias secretarías estratégicas, entre ellas Organización y Acción Política, Comunicación y Marketing, Asuntos Internacionales, Juventudes, Mujeres y Diversidades, y Pueblos y Nacionalidades. Cada secretaría contará con tres representantes.

Elecciones internas de la Revolución Ciudadana serán virtuales

A estas designaciones se suman la elección del Consejo de Disciplina y Ética, la Defensoría de los Adherentes Permanentes y el Órgano Electoral Central, instancias clave para el funcionamiento institucional del movimiento.

El cronograma establece que el primer día de la Convención se destinará al análisis político y al debate de las reformas orgánicas. El segundo día se concentrará en la votación de reformas y en la elección de las nuevas autoridades nacionales.

Solo podrán participar en la votación las y los adherentes permanentes acreditados como delegados, que cumplan con las obligaciones económicas, normativas y consten registrados correctamente en la plataforma digital AppRC5.

La Revolución Ciudadana informó que el calendario electoral, los requisitos de inscripción y la normativa vigente se encuentran disponibles en su sitio web oficial y en la plataforma tecnológica del movimiento. El Órgano Electoral Central emitirá las disposiciones necesarias para garantizar el desarrollo del proceso interno. (07)