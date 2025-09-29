Convoy humanitario liderado por el presidente Daniel Noboa fue atacado con bombas molotov durante el paro nacional.

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, rechazó con firmeza los hechos de violencia en Cotacachi, donde un convoy humanitario liderado por el presidente Daniel Noboa resultó atacado. El operativo buscaba entregar ayuda a comunidades afectadas en el marco del paro nacional en Ecuador, pero fue recibido con extrema agresividad durante la noche del domingo 28 de septiembre del 2025.

Jaramillo relató que el convoy humanitario se enfrentó a bombas molotov. La custodia incluía a 50 militares y, según las autoridades, alrededor de 350 personas emboscaron a la caravana presidencial en Imbabura.

“El ataque se dio de una manera inesperada y los militares lo que hacen es repeler el ataque”, declaró Jaramillo en conferencia de prensa. El hecho aumentó la tensión en la zona.

Además de Daniel Noboa, integraban el convoy atacado los ministros de Defensa, John Reimberg, y de Gobierno, Giancarlo Loffredo. También acompañaban representantes internacionales como Andrés Carrascosa, Jekaterina Dorodnova, Laura Melo y Giovanni Davoli.

Militares secuestrados y críticas a infiltrados violentos

Asimismo, Carolina Jaramillo informó que diecisiete militares secuestrados permanecen desaparecidos tras los enfrentamientos en el paro nacional en Ecuador. La autoridad reveló que hasta el momento se desconoce su paradero y condición de salud.

“El objetivo del presidente (Daniel Noboa) es velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos, pero hay grupos infiltrados que buscan el enfrentamiento”, recalcó la vocera.

Gobierno de Daniel Noboa denuncia delitos y rechaza violencia en Cotacachi

Jaramillo también remarcó que la agresión demuestra que no existen manifestaciones pacíficas, sino delitos cometidos por grupos violentos infiltrados. El Gobierno difundió videos de los enfrentamientos para evidenciar el nivel de violencia desatado.

“La seguridad y la vida de los ecuatorianos es la prioridad. Rechazamos los ataques violentos, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes”, afirmó.

Posición sobre traslados de detenidos en Imbabura

Sobre los traslados de detenidos desde Imbabura a centros penitenciarios de Esmeraldas, Jaramillo explicó que esta medida corresponde al SNAI, entidad que definió los movimientos por motivos de seguridad penitenciaria.

El Gobierno nacional insistió en que los hechos en Cotacachi no forman parte de una protesta legítima, sino de acciones delictivas que ponen en riesgo la paz ciudadana.