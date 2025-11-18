Corea del Sur se consolida en el puesto 22 y complica el bombo 2 para La Tri

Corea del Sur derrotó 1-0 a Ghana este martes 18 de noviembre de 2025 en Seúl, consolidándose en el puesto 22 del ranking FIFA y eliminando las opciones de Ecuador de superarla. La Tri, que empató 0-0 con Canadá el jueves anterior en Toronto, suma 1589.38 puntos y necesita vigilar a rivales como Austria y Australia para mantener el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026.

Resultados clave de la Fecha FIFA

El triunfo de Corea del Sur, con gol de Son Heung-min en el minuto 32, le otorgó 5.69 puntos adicionales, elevando su total a 1596.62 puntos. Este resultado frustró las aspiraciones de Ecuador, que requería una victoria propia ante Canadá y un empate o derrota surcoreana para ascender en la tabla.

Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, jugó 85 minutos con superioridad numérica tras la expulsión de Ali Ahmed en el minuto 5, pero no concretó ocasiones claras. El empate le sumó solo 0.34 puntos, manteniendo su posición en el puesto 24 con 1589.38 unidades.

Impacto en el ranking y bombos

La FIFA evalúa ajustes al formato de bombos para el Mundial 2026, incorporando el ranking de selecciones clasificadas vía repechaje en lugar de asignarlas automáticamente al bombo 4. Si Italia, actualmente en el puesto 9 con 1718.76 puntos, accede al repechaje, podría desplazar a Ecuador al bombo 3, incrementando el riesgo de enfrentar dos rivales fuertes en el grupo.

Bajo el reglamento actual, Ecuador cierra el bombo 2, detrás de Corea del Sur (22°) y Austria (23°). Australia, en el 25° con 1577.88 puntos, queda fuera pero podría escalar con victorias.

Análisis por rival directo

Austria, el único competidor con partidos de eliminatorias europeas (mayor peso en el cálculo FIFA), venció 2-0 a Chipre el 15 de noviembre de 2025 en Viena, con goles de penal de Marko Arnautović y otro de Marcel Sabitzer. Este resultado les sumó puntos iniciales; su próximo duelo ante Bosnia y Herzegovina podría otorgar 10.81 puntos totales, superando a Ecuador si ganan.

Si Austria derrota a Bosnia, sus 1590.76 puntos actuales más la ganancia los posicionarían por encima de La Tri. Ecuador depende de su propio desempeño para contrarrestar.

Desempeño de Australia y Corea

Australia cayó 1-0 ante Venezuela el 14 de noviembre de 2025 en Houston, con gol de Jesús Andrés Ramírez Díaz en el minuto 67. Esta derrota les restó unidades, alejándolos del bombo 2 y beneficiando indirectamente a Ecuador, que ahora solo enfrenta presión de Corea y Austria.

Corea del Sur, tras su 2-0 inicial sobre Bolivia el 14 de noviembre, completó una Fecha FIFA exitosa. Su victoria ante Ghana, en el Seoul World Cup Stadium, confirma su estabilidad en el top 25, donde acumulan experiencia en Mundiales consecutivos.

Proyecciones para Ecuador ante Nueva Zelanda

El próximo partido de La Tri, este martes 18 de noviembre de 2025 ante Nueva Zelanda en Nueva Jersey, es decisivo. Una victoria sumaría 2.36 puntos, un empate restaría 2.64 y una derrota -7.64, según el sistema Elo-FIFA. Mantener o mejorar el puesto 24 es esencial para el sorteo del 5 de diciembre de 2025 en Estados Unidos.

El top 25 post primera jornada de noviembre refleja la competencia:

1.- España (1881 puntos)

2.-Argentina (1872)

3.- Francia (1863)

4.- Inglaterra (1824)

5.- Brasil (1762.38)

6.- Portugal (1757.77)

7.- Países Bajos (1754.65)

8.- Bélgica (1730.01)

9.- Italia (1718.76)

10.- Alemania (1716.70)

11.- Croacia (1712.61)

12.- Marruecos (1711.47)

13.- Colombia (1697.42)

14.- México (1682.47)

15.- Uruguay (1677.62)

16.- Estados Unidos (1676.87)

17.- Suiza (1662.18)

18.- Japón (1647.82)

19.- Senegal (1646.63)

20.- Dinamarca (1632.57)

21.- Irán (1618.52)

22.- Corea del Sur (1596.62)

23.- Austria (1590.76)

24.- Ecuador (1589.38)

25.- Australia (1577.88)

Contexto del Mundial 2026

Con 48 selecciones en 12 grupos de cuatro, el bombo 2 ofrece emparejamientos más equilibrados. Ecuador, clasificada directamente, busca evitar el bombo 3, donde rivales como Senegal o Japón aumentarían la dificultad. La FIFA confirma que el ranking de noviembre define los bombos, con anfitriones fijos en el 1.